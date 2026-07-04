سعر الذهب الآن في مصر

استقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم السبت 4-7-2026، على مستوى الصاغة المصرية.

الذهب يستقر

وسجل سعر جرام الذهب في أول تداولات صباحية له اليوم، ثباتا من دون تغيير وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية.

تحركات الذهب

وصعد سعر الذهب في تداولات مساء أمس الجمعة بمقدار 125 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6771 جنيها للشراء و 6697 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6207 جنيها للشراء و6139 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5925 جنيها للشراء و 5860 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5078 جنيها للشراء و 5022 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ الجنيه الذهب 47.4 ألف جنيه للشراء و 46.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل أوقية الذهب 4164 دولارا للشراء و 4163 دولارا للبيع.