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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم السبت 4-7-2026، على مستوى الصاغة المصرية.

الذهب يستقر

وسجل سعر جرام الذهب في أول تداولات صباحية له اليوم، ثباتا من دون تغيير وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب

وصعد سعر الذهب في تداولات مساء أمس الجمعة بمقدار 125 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6771 جنيها للشراء و 6697 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6207 جنيها للشراء و6139 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5925 جنيها للشراء و 5860 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5078 جنيها للشراء و 5022 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب

وبلغ الجنيه الذهب 47.4 ألف جنيه للشراء و 46.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل أوقية الذهب 4164 دولارا للشراء و 4163 دولارا للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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