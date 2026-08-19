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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أبطال في الظل.. مبادرات تطوعية لدعم المواطنين وتعزيز التكافل المجتمعي.. فيديو

دعم المواطنين
دعم المواطنين
البهى عمرو

أكد عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للجمعيات الأهلية، أن العمل الإنساني أصبح عنصرا أساسيا في معادلات التنمية والإغاثة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة الأزمات والكوارث.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن السنوات الأخيرة شهدت أزمات عالمية طاحنة، كان للعمل الإنساني خلالها دور بارز في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل ودعم شرائح المجتمع المختلفة.

وأضاف: «العمل الإنساني أصبح رقم مهم في معادلات التنمية، أصبح رقم مهم في معادلات الإغاثة، أصبح رقم مهم وأعتقد إنه أصبح الرقم الأهم في التعامل مع الكوارث والأزمات العالمية».

وأشار  إلى أن منظمات المجتمع المدني في مصر أدت دورا مهما خلال أزمة كورونا، مؤكدا أنها كانت إحدى روافد دعم المجتمع المصري لعبور الأزمة بأقل الأضرار، إلى جانب جهود الدولة المصرية.

وأوضح أن مصر أدركت أهمية العمل الإنساني ودعم المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وصولًا إلى تحقيق شعار التنمية المستدامة «لا أحد خلف الركب».

وتابع: «مصر استشفت واستشعرت أهمية العمل الإنساني وأهمية دعم جهود المجتمع المدني لتحقيق التنمية بشكل عام ولدعم الشرائح الأولى بالرعاية وتحقيق شعار خطط التنمية المستدامة لا أحد خلف الركب بإطلاق والتوحد تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

التحالف الوطني للجمعيات الأهلية صدى البلد العمل الإنساني

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