متورطة في تفجير موناكو.. الإنتربول يدرح مواطنة أوكرانية على قائمة النشرة الحمراء

أدرجت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مواطنة أوكرانية تبلغ من العمر 39 عاما، على قائمة “النشرة الحمراء”؛ للاشتباه في تورطها في تفجير وقع في إمارة موناكو، بتهمتي الشروع في القتل وزرع عبوة ناسفة على طريق عام.

وذكرت سلطات موناكو أن المشتبه بها، أناستاسيا بيريزوفسكا، يُعتقد أنها أقامت مؤخرا في ألمانيا، قبل أن تفر عبر فرنسا ثم إيطاليا، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أنها تنكرت في هيئة رجل أثناء تنفيذ الهجوم الذي نُفذ بتفجير العبوة عن بُعد.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية وأوكرانية، استهدف التفجير رجل الأعمال الأوكراني الأصل فاديم يرمولاييف، الحاصل على الجنسية القبرصية، وأفرادا من أسرته، فيما وصف أمير موناكو، الأمير ألبرت الثاني، الهجوم بأنه "عمل شنيع"، مؤكدا تعبئة جميع الأجهزة الأمنية لضمان سلامة الإمارة.