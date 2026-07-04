تركي آل الشيخ يمازح حسام حسن : واحد يمسك ميسي وواحد يمسك محمد هاني

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على توجيه رسالة ساخرة للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عقب التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم

ونشر تركي آل الشيخ صورة لحسام حسن عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وعلّق عليها قائلًا: “مع الأرجنتين يا كابتن واحد يمسك ميسي وواحد يمسك محمد هاني!”، في إشارة إلى ثقته في قدرة المنتخب المصري على مواجهة المنتخب الأرجنتيني، مع الإشادة بما يقدمه محمد هاني.

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، التي تداولت تعليق تركي آل الشيخ على نطاق كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي





حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.





وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.





موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال





تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

