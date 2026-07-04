منافسو مصر.. الأرجنتين تتفوق على الرأس الأخضر بهدف ميسي بالشوط الأول

أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل أمام منتخب الرأس الأخضر، في المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما فرض المنتخب الأرجنتيني أفضليته على أغلب مجريات اللقاء ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف منح لاعبيه الأفضلية قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني.

ميسي يمنح التقدم للأرجنتين

وجاء هدف المباراة الوحيد حتى الآن عن طريق قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة والعشرين، بعدما استقبل تمريرة طولية متقنة، لينطلق بالكرة مستغلاً المساحات في دفاع المنافس، قبل أن يضعها ببراعة داخل الشباك، مؤكداً قيمته الكبيرة في المباريات الحاسمة، ومهديًا منتخب بلاده هدف التقدم.

سيطرة أرجنتينية ومحاولات للرأس الأخضر

وظهر المنتخب الأرجنتيني بصورة مميزة خلال الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة لفترات طويلة، ونجح لاعبوه في صناعة العديد من الفرص الهجومية، مع تنوع واضح في بناء الهجمات من العمق والأطراف، بينما اعتمد منتخب الرأس الأخضر على التكتل الدفاعي واللجوء إلى الهجمات المرتدة السريعة، إلا أنه لم ينجح في تهديد مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز بشكل مؤثر.

تشكيل الأرجنتين في المباراة

بدأ المدير الفني للأرجنتين اللقاء بتشكيل ضم إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ليساندرو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وفاكوندو ميدينا، ونهول مولينا في الدفاع.

وفي خط الوسط شارك رودريجو دي بول، وأليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، بينما قاد الهجوم الثلاثي تياجو ألمادا، ولاوتارو مارتينيز، وليونيل ميسي.

ترقب للشوط الثاني

وتتجه الأنظار إلى أحداث الشوط الثاني، حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على تقدمه وتعزيز النتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، في المقابل يأمل منتخب الرأس الأخضر في العودة إلى اللقاء وإدراك التعادل، من خلال استغلال أي فرصة متاحة أمام المرمى، لتبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى صافرة النهاية