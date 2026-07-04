بعد صدور اللائحة التنفيذية.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر بالقانون

أعلنت الدكتورة مايا مرسي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشرها رسميًا في الوقائع المصرية، متضمنة الضوابط المنظمة لصرف الدعم النقدي وحالات وقفه.

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعما نقديا لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة

واستهدف القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونصت المادة (3) من القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.