قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شبانة: منتخب مصر رفع رأسنا في كل مكان في العالم.. وأهلًا بالأرجنتين
محمد هاني : أحلى فرحة في حياتنا.. والحمد لله قدرنا نسعد الناس
زغرودة من ليلي علوي بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16
الأرجنتين وكاب فيردي إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 1-1 بكأس العالم 2026
تركي آل الشيخ يمازح حسام حسن : واحد يمسك ميسي وواحد يمسك محمد هاني
تنسيق 2026.. ننشر المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية
استشارية أسرية: الصورة المثالية على السوشيال ميديا قد تخفي حقائق مغايرة للواقع
حكم عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية.. دار الإفتاء تجيب
لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
بعد صدور اللائحة التنفيذية.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر بالقانون
مدرب أستراليا يوضح سبب تغيير الحارس قبل ركلات الترجيح
شاهد هدف ميسي في الرأس الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد صدور اللائحة التنفيذية.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر بالقانون

الدعم النقدي
الدعم النقدي
محمد الشعراوي

أعلنت الدكتورة مايا مرسي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشرها رسميًا في الوقائع المصرية، متضمنة الضوابط المنظمة لصرف الدعم النقدي وحالات وقفه.

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعما نقديا لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

 تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة 

واستهدف القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونصت المادة (3) من القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

مايا مرسي اللائحة التنفيذية الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر

غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم| من هم؟

ترشيحاتنا

أسباب إرتفاع نسبة إصابة الشباب بسرطان المعدة

سر ارتفاع الإصابة بسرطان المعدة بين الشباب.. أعراض مبكرة وعوامل خطر

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

تتفوق على البيض والزبادي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة البارميزان؟

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

هل اللحوم المصدر الوحيد للبروتين؟ تعرف على فوائده للجسم

بالصور

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد