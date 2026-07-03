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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

امتحانات الثانوية العامة| مطلب برلماني بمراجعة امتحان الكيمياء من خلال لجنة فنية متخصصة ومحايدة

النائبة نشوى الشريف
النائبة نشوى الشريف
محمد الشعراوي

أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خلفية الشكاوى الواسعة من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بشأن امتحان مادة الكيمياء.
 

وأكدت في تصريحات خاصة أن ما أثير من شكاوى حول صعوبة عدد من أسئلة الامتحان، وحالات القلق والانهيار النفسي التي شهدتها بعض اللجان، يفرض ضرورة الوقوف على حقيقة الأمر بصورة موضوعية حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص والثقة في منظومة التعليم.

مراجعة امتحان مادة الكيمياء 

وطالبت "الشريف" بمراجعة امتحان مادة الكيمياء من خلال لجنة فنية متخصصة ومحايدة، لبيان مدى مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية، وتحديد نسبة الأسئلة التي جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط، مع إعلان نتائج المراجعة للرأي العام تحقيقًا للشفافية وطمأنة الطلاب وأسرهم.

وشددت النائبة على ضرورة مراجعة آليات إعداد ومراجعة امتحانات الثانوية العامة بما يضمن العدالة بين جميع الطلاب، ويحافظ على الاستقرار النفسي لأبنائنا، مؤكدة أن مستقبل الطلاب أمانة لا يجوز أن يكون محل قلق أو جدل.

النائبة نشوى الشريف نشوى الشريف النواب مجلس النواب

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