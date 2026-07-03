برلمانية: 3 يوليو محطة وطنية أعادت ترسيخ مؤسسات الدولة

أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن ذكرى الثالث من يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، باعتبارها محطة وطنية أعادت ترسيخ مؤسسات الدولة، ورسخت مبدأ أن الحفاظ على الوطن واستقراره يأتي في مقدمة الأولويات، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية والإصلاح الشامل.

الذكرى تجسد قدرة الشعب

وقالت الشيمي إن هذه الذكرى تجسد قدرة الشعب المصري على حماية دولته في أصعب الظروف، مؤكدة أن الإرادة الوطنية كانت ولا تزال الركيزة الأساسية التي انطلقت منها مسيرة الجمهورية الجديدة، وما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات في البنية التحتية، والإسكان، والطرق، والطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، يعكس نجاح الدولة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.

وأضافت أن المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلًا في كل محطات بناء الدولة، وحظيت خلال السنوات الأخيرة بدعم غير مسبوق في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي استهدفت دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات يؤكد أهمية الحفاظ على حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر، وهو ما يتطلب استمرار الاصطفاف الوطني، ودعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب، لمواجهة حملات التشكيك والشائعات التي تستهدف النيل من الإنجازات الوطنية.

واختتمت النائبة رانيا الشيمي بيانها بالتأكيد على أن ذكرى الثالث من يوليو ليست مجرد استدعاء لحدث تاريخي، بل هي مناسبة وطنية لتجديد العهد على مواصلة العمل والإنتاج، والحفاظ على مقدرات الدولة، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا وازدهارًا.