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الأرجنتين وكاب فيردي إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 1-1 بكأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين وكاب فيردي إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 1-1 بكأس العالم 2026

الارجنتين
الارجنتين
رباب الهواري

انتهى الوقت الأصلي من المواجهة المثيرة التي جمعت منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب كاب فيردي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم هوية المتأهل إلى دور الـ16.

وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لمنتخب الأرجنتين، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة في أغلب الفترات، مع محاولات متكررة لاختراق دفاع منافسه. ونجح قائد المنتخب ليونيل ميسي في ترجمة هذه الأفضلية إلى هدف التقدم في الدقيقة 29، بعدما استقبل تمريرة طولية متقنة، وانطلق بالكرة متجاوزًا الدفاع قبل أن يسددها بإتقان داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون مقابل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب كاب فيردي بشكل ملحوظ، ونجح في نقل اللعب إلى مناطق الأرجنتين، مع الاعتماد على الهجمات السريعة والضغط المستمر بحثًا عن هدف التعادل. وأسفرت تلك المحاولات عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق ديروي دوارتي، الذي استغل هجمة منظمة وأنهى الكرة بنجاح داخل المرمى، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وبعد هدف التعادل، تبادل المنتخبان الهجمات في محاولة لخطف هدف الفوز خلال الوقت الأصلي، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون اهتزاز الشباك مجددًا، لتنتهي الدقائق التسعون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويستمر الصراع في الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ودخل منتخب الأرجنتين المباراة بتشكيل ضم إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو وفاكوندو ميدينا ونهاويل مولينا، وفي خط الوسط رودريجو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز، بينما قاد الخط الهجومي كل من تياجو ألمادا ولاوتارو مارتينيز والقائد ليونيل ميسي، الذي واصل تألقه بتسجيل هدف التقدم لفريقه في واحدة من أبرز لقطات اللقاء

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