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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يثير الشكوك حول مستقبله: "سيكون من الصعب العودة"

جوارديولا
جوارديولا
إسلام مقلد

أثار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، علامات استفهام حول مستقبله في عالم التدريب، بعدما ألمح إلى إمكانية ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، وربما إنهاء مسيرته التدريبية بشكل نهائي.

ورحل جوارديولا عن مانشستر سيتي في مايو الماضي، بعد 10 سنوات قضاها داخل النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب، قبل أن يقرر الحصول على فترة من الراحة وإعادة ترتيب أولوياته.

وقال جوارديولا في الفيلم الوثائقي الجديد لشركة أمازون "A Beautiful Obsession"، بحسب ما نقلته الصحافة الإنجليزية: "حتى أنا لا أعرف ما الذي سأفعله. سيكون من الصعب العودة، هذا هو شعوري اليوم".

وأضاف: "أحتاج إلى إعادة ترتيب الكثير من الأمور التي حدثت في حياتي الشخصية، وأحتاج إلى اكتشاف نفسي من جديد في أشياء مختلفة. أحتاج إلى الجلوس والابتعاد عن كل شيء لبعض الوقت، وهذا أحد الأهداف الرئيسية".

بيجريستين ينصح جوارديولا بالابتعاد

من جانبه، كشف تشيكي بيغريستين، المدير السابق لكرة القدم في مانشستر سيتي والصديق المقرب لغوارديولا، أنه نصح المدرب الإسباني بالابتعاد عن كرة القدم لفترة، ومنح نفسه فرصة لاكتشاف جوانب أخرى من حياته.

وقال بيجريستين: "يمكنك أن تخسر 0-3، لكن الحياة تستمر، وهناك لحظات رائعة يمكنك أن تعيشها مع أصدقائك".

وأضاف: "إذا كان لا يلتقي سوى بأشخاص من عالم كرة القدم، وكانت كرة القدم هي كل ما يعرفه، فسوف يظل في الدوامة نفسها التي عاش فيها طوال هذه الفترة. هو بحاجة إلى وقت للخروج منها والابتعاد عنها تماما".

متعة التدريب قد تعيد بيب

ورغم حالة الإرهاق ورغبته في الابتعاد عن كرة القدم، ترك جوارديولا الباب مفتوحا أمام إمكانية العودة إلى التدريب مستقبلا، خاصة أن شغفه بالمهنة لا يزال حاضرا.

وقال: "إنها السعادة والمتعة عندما أرى فريقي يلعب بشكل جيد. هذا هو الشعار والهدف عندما أستيقظ كل يوم. إنها إدمان".

وتابع: "المدربون الأكبر سنا يعتزلون ثم يريدون العودة، وبعدها العودة مجددا. لا يستطيعون العيش من دونها".

وكان منتخب إيطاليا قد حاول التعاقد مع جوارديولا خلال وقت سابق من الصيف، إلا أن المدرب الإسباني رفض خوض تجربة جديدة بسبب حاجته إلى الراحة، ليبقى مستقبله التدريبي مفتوحا أمام جميع الاحتمالات.

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي التدريب

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