بنشجعه قبل ما نلعب فيه.. رضا شحاتة يكشف موقفه من تدريب الأهلي

كشف رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، حقيقة اقترابه من تولي القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن النادي يمثل له مكانة خاصة، وأن أي نجاح يحققه في مسيرته التدريبية سيكون مرتبطًا باسم القلعة الحمراء.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال بشأن اقترابه من تدريب الأهلي: «هل كنت قريب من الأهلي؟ رسمي لأ، ولكن ممكن بعد ما الموقف يخلص ويتقال اسمي ويبقى فيه مدرب موجود، أبقى موجود في مناسبة ما أعرف من الإدارة إن كان فيه كلام».

وأضاف: «الأهلي مش نادي عادي بالنسبالي، هو نادي بنشجعه قبل ما نلعب فيه»، مشيرًا إلى أن ارتباطه بالقلعة الحمراء بدأ منذ فترة طويلة، قبل أن يصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق.

وأوضح رضا شحاتة: «دلوقتي بتقول رضا شحاتة لاعب الأهلي، ولما أشتغل كمدير فني الأهلي بيساندني كاسم، أي نجاح بعمله مرتبط باسم الأهلي، ده لازم يبقى له رصيد عندي»، مؤكدًا تقديره الكبير للنادي ودوره في مسيرته.

وتأتي تصريحات رضا شحاتة بالتزامن مع استعداد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ويختتم الأهلي استعداداته للمباراة اليوم الثلاثاء، بعدما وصلت بعثة الفريق إلى مدينة برشلونة مساء أمس الإثنين، لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفريق الكتالوني.

وكان الأهلي قد خسر أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن ثاني تجارب الفريق خلال معسكره في إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.