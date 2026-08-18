قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي
قفزة كبيرة.. خبير: ارتفاع معدل تأسيس الشركات بمصر خلال النصف الأول من 2026
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه.. نسبة المقاولون في انتقال عمر فايد من فنربخشة لـ فروزينوني الإيطالي
حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة
بالأرقام.. الأهلي الأغلى وإمام عاشور يتربع على عرش نجوم الدوري
اتجاه صاعد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات
رضا شحاتة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة برشلونة
دعوى قضائية لوقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء ذوي النبوغ العلمي
وزيرة الإسكان تبحث مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر وأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم
حمزة عبدالکریم يستعين بفيديوهات هالاند وإيتو لتطوير مستواه مع برشلونة
موجة الحر ترفع أسعار الكهرباء في فرنسا لأعلى مستوى منذ عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنشجعه قبل ما نلعب فيه.. رضا شحاتة يكشف موقفه من تدريب الأهلي

رضا شحاتة
رضا شحاتة
يمنى عبد الظاهر

كشف رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، حقيقة اقترابه من تولي القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن النادي يمثل له مكانة خاصة، وأن أي نجاح يحققه في مسيرته التدريبية سيكون مرتبطًا باسم القلعة الحمراء.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال بشأن اقترابه من تدريب الأهلي: «هل كنت قريب من الأهلي؟ رسمي لأ، ولكن ممكن بعد ما الموقف يخلص ويتقال اسمي ويبقى فيه مدرب موجود، أبقى موجود في مناسبة ما أعرف من الإدارة إن كان فيه كلام».

وأضاف: «الأهلي مش نادي عادي بالنسبالي، هو نادي بنشجعه قبل ما نلعب فيه»، مشيرًا إلى أن ارتباطه بالقلعة الحمراء بدأ منذ فترة طويلة، قبل أن يصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق.

وأوضح رضا شحاتة: «دلوقتي بتقول رضا شحاتة لاعب الأهلي، ولما أشتغل كمدير فني الأهلي بيساندني كاسم، أي نجاح بعمله مرتبط باسم الأهلي، ده لازم يبقى له رصيد عندي»، مؤكدًا تقديره الكبير للنادي ودوره في مسيرته.

وتأتي تصريحات رضا شحاتة بالتزامن مع استعداد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ويختتم الأهلي استعداداته للمباراة اليوم الثلاثاء، بعدما وصلت بعثة الفريق إلى مدينة برشلونة مساء أمس الإثنين، لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفريق الكتالوني.

وكان الأهلي قد خسر أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن ثاني تجارب الفريق خلال معسكره في إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأهلي رضا شحاتة برشلونة الإسباني كأس خوان جامبر برشلونة الأهلي وبرشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

فيلم الست لما

خالد أبو غريب: سعيد بأن يكون أول أعمالي السينمائية مع يسرا

محمد عطية

محمد عطية يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة والدته بكلمات مؤثرة

شريف مدكور

شريف مدكور يكشف سببًا وراء قلة خروجه: بتكسف من الجرسونات في المطاعم

بالصور

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد