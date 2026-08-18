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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جواو فيليكس يكشف تأثير كريستيانو رونالدو على مسيرته: «كان بطل طفولتي»

رونالدو
رونالدو
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث البرتغالي جواو فيليكس، لاعب برشلونة، عن علاقته بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، مؤكدًا أن أسطورة الكرة البرتغالية كان له تأثير كبير في مسيرته الكروية.

وقال فيليكس إن كريستيانو رونالدو كان بطل طفولته، مشيرًا إلى أن مشاهدة تطوره وتحوله إلى واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ كانت تجربة ملهمة بالنسبة له.

وأضاف: «كان رونالدو بطل طفولتي، ومشاهدة نموه ليصبح واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم، ثم الحصول على فرصة مشاركة الملعب معه، هي شيء سأظل أقدره دائمًا».

وأكد لاعب برشلونة أن وجود رونالدو إلى جواره ساهم في تطوير مستواه، موضحًا: «لن أكون في هذا المستوى لولا كريستيانو رونالدو، فزت بجائزة أفضل لاعب في الدوري بفضل توجيهاته».

وأشار فيليكس إلى أن قيمة بعض الأشخاص لا تظهر بشكل كامل إلا بعد غيابهم، قائلًا: «أحيانًا، لا يدرك الناس قيمة ما لديهم حتى يفقدونه».

واختتم جواو فيليكس حديثه بالتأكيد على أن اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو يتجاوز مجرد كونه شرفًا، قائلًا: «اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو ليس مجرد شرف؛ إنها تجربة تجعلك لاعبًا أفضل».

وتعكس تصريحات فيليكس حجم التأثير الذي تركه رونالدو على جيل من اللاعبين البرتغاليين، بعدما أصبح قائد منتخب البرتغال ومصدر إلهام للعديد من مواطنيه الذين نشأوا وهم يتابعون مسيرته التاريخية.

البرتغالي جواو فيليكس كريستيانو رونالدو لاعب برشلونة منتخب البرتغال رونالدو

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