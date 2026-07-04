قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر ينتقد تصنيف الفيفا: مصر تستحق مكانًا بين أفضل 16منتخبًا في العالم
منافسو مصر.. الأرجنتين تتفوق على الرأس الأخضر بهدف ميسي بالشوط الأول
احتفالات متواصلة في أسوان لصعود منتخب مصر لدور الـ 16بكأس العالم
زيادة جديدة وعلاوات للموظفين بقرار الرئيس السيسي.. بشرى لـ4.5 مليون موظف خلال أيام
سماع الشهود في محاكمة 44 متهما بـ خلية اللجان المالية للإخوان.. الإثنين
خبيرة أسرية تحذر: مواقع التواصل تحولت إلى ساحة للعلاقات الوهمية والاستغلال العاطفي
ضوابط الشريعة في إباحة وسائل الترويح عن النفس.. تعرف عليها
بمحرك اقتصادي.. ماذا تقدم رينو تاليانت 2026؟
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق
بعد بلوغ دور الـ16.. مصر والمغرب يواصلان تشريف الكرة العربية في مونديال 2026
صفحة جديدة في تاريخ الكرة.. كيف علّقت صحف العالم على إنجاز منتخب مصر؟
كاف: مصر تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
أسماء عبد الحفيظ

تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر المقبلات التي تقدم إلى جانب المشويات والكفتة والدجاج، كما أنها من الأطباق الأساسية على المائدة في فصل الصيف بفضل مذاقها المنعش وسهولة تحضيرها. ورغم بساطة مكوناتها، فإن كثيرًا من ربات البيوت يلاحظن اختلاف طعمها عن تلك التي تقدم في المطاعم.

و يؤكد الشيف محمود العمدة، أن السر لا يكمن في المكونات فقط، بل في طريقة التحضير واختيار المقادير المناسبة، مما يمنح السلطة قوامًا كريميًا ونكهة متوازنة.

مكونات سلطة الزبادي بالخيار

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش في دقائق

لتحضير سلطة الزبادي بالخيار مثل المطاعم ستحتاجين إلى:

  • كوبان من الزبادي البارد.
  • حبتان من الخيار متوسطتا الحجم.
  • فص ثوم مهروس.
  • ملعقة كبيرة من النعناع المجفف أو ملعقتان من النعناع الطازج المفروم.
  • ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
  • رشة ملح.
  • رشة فلفل أسود.
  • ملعقة صغيرة من زيت الزيتون للتقديم حسب الرغبة.

طريقة التحضير

اغسلي الخيار جيدًا، ثم ابشريه أو قطعيه إلى مكعبات صغيرة حسب الرغبة. إذا كان الخيار يحتوي على كمية كبيرة من الماء، يفضل تصفيته قليلًا حتى لا تصبح السلطة سائلة.

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش في دقائق

في وعاء عميق، ضعي الزبادي ثم أضيفي الثوم المهروس والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والنعناع، وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

أضيفي الخيار إلى الخليط مع التقليب برفق، ثم ضعي السلطة في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل التقديم حتى تمتزج النكهات وتصبح أكثر انتعاشًا.

وزيني الوجه برشة نعناع وقليل من زيت الزيتون إذا رغبتِ في ذلك.

أسرار نجاح سلطة الزبادي مثل المطاعم

ينصح باستخدام زبادي كثيف القوام للحصول على نتيجة كريمية، كما يفضل أن تكون جميع المكونات باردة قبل التحضير.

ومن الأسرار المهمة أيضًا عدم إضافة كمية كبيرة من الملح في البداية، لأن الخيار يفرز الماء بعد فترة، مما قد يزيد من ملوحة السلطة.

كما يمنح الثوم الطازج نكهة مميزة، لكن يجب استخدامه باعتدال حتى لا يطغى على باقي المكونات.

أخطاء شائعة أثناء التحضير

من أكثر الأخطاء شيوعًا استخدام الخيار دون تصفيته إذا كان غنيًا بالماء، مما يجعل السلطة خفيفة وسائلة.

كما أن ترك السلطة خارج الثلاجة لفترة طويلة يقلل من نضارتها، خاصة في الطقس الحار.

ويفضل عدم تحضيرها قبل التقديم بساعات طويلة حتى يحتفظ الخيار بقرمشته وقوامه الطازج.

القيمة الغذائية لسلطة الزبادي بالخيار

تعد هذه السلطة خيارًا صحيًا، إذ يحتوي الزبادي على البروتين والكالسيوم والبكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، بينما يمد الخيار الجسم بالماء والألياف، مما يجعله مناسبًا خلال فصل الصيف.

كما أن السلطة منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بكثير من المقبلات، خاصة عند استخدام الزبادي قليل الدسم.

أفكار للتقديم

يمكن تقديم سلطة الزبادي بالخيار بجانب الكفتة، والكباب، والفراخ المشوية، والأرز، كما تناسب وجبات الغداء والعشاء في الأيام الحارة.

ويمكن إضافة الشبت أو البقدونس المفروم لإضفاء نكهة مختلفة، أو رشة من السماق لإبراز الطعم بطريقة تشبه المطاعم.

الزبادي سلطة الزبادي بالخيار المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

قومي المرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

الدكتور محمد بركة

أستاذ بطب عين شمس: صندوق تطوير التعليم لتقييم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالذكاء الاصطناعي نقلة في الاكتشاف المبكر

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

بالصور

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد