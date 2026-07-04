سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق

تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر المقبلات التي تقدم إلى جانب المشويات والكفتة والدجاج، كما أنها من الأطباق الأساسية على المائدة في فصل الصيف بفضل مذاقها المنعش وسهولة تحضيرها. ورغم بساطة مكوناتها، فإن كثيرًا من ربات البيوت يلاحظن اختلاف طعمها عن تلك التي تقدم في المطاعم.

و يؤكد الشيف محمود العمدة، أن السر لا يكمن في المكونات فقط، بل في طريقة التحضير واختيار المقادير المناسبة، مما يمنح السلطة قوامًا كريميًا ونكهة متوازنة.

مكونات سلطة الزبادي بالخيار

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش في دقائق

لتحضير سلطة الزبادي بالخيار مثل المطاعم ستحتاجين إلى:

كوبان من الزبادي البارد.

حبتان من الخيار متوسطتا الحجم.

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف أو ملعقتان من النعناع الطازج المفروم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون للتقديم حسب الرغبة.

طريقة التحضير

اغسلي الخيار جيدًا، ثم ابشريه أو قطعيه إلى مكعبات صغيرة حسب الرغبة. إذا كان الخيار يحتوي على كمية كبيرة من الماء، يفضل تصفيته قليلًا حتى لا تصبح السلطة سائلة.

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش في دقائق

في وعاء عميق، ضعي الزبادي ثم أضيفي الثوم المهروس والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والنعناع، وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

أضيفي الخيار إلى الخليط مع التقليب برفق، ثم ضعي السلطة في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل التقديم حتى تمتزج النكهات وتصبح أكثر انتعاشًا.

وزيني الوجه برشة نعناع وقليل من زيت الزيتون إذا رغبتِ في ذلك.

أسرار نجاح سلطة الزبادي مثل المطاعم

ينصح باستخدام زبادي كثيف القوام للحصول على نتيجة كريمية، كما يفضل أن تكون جميع المكونات باردة قبل التحضير.

ومن الأسرار المهمة أيضًا عدم إضافة كمية كبيرة من الملح في البداية، لأن الخيار يفرز الماء بعد فترة، مما قد يزيد من ملوحة السلطة.

كما يمنح الثوم الطازج نكهة مميزة، لكن يجب استخدامه باعتدال حتى لا يطغى على باقي المكونات.

أخطاء شائعة أثناء التحضير

من أكثر الأخطاء شيوعًا استخدام الخيار دون تصفيته إذا كان غنيًا بالماء، مما يجعل السلطة خفيفة وسائلة.

كما أن ترك السلطة خارج الثلاجة لفترة طويلة يقلل من نضارتها، خاصة في الطقس الحار.

ويفضل عدم تحضيرها قبل التقديم بساعات طويلة حتى يحتفظ الخيار بقرمشته وقوامه الطازج.

القيمة الغذائية لسلطة الزبادي بالخيار

تعد هذه السلطة خيارًا صحيًا، إذ يحتوي الزبادي على البروتين والكالسيوم والبكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، بينما يمد الخيار الجسم بالماء والألياف، مما يجعله مناسبًا خلال فصل الصيف.

كما أن السلطة منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بكثير من المقبلات، خاصة عند استخدام الزبادي قليل الدسم.

أفكار للتقديم

يمكن تقديم سلطة الزبادي بالخيار بجانب الكفتة، والكباب، والفراخ المشوية، والأرز، كما تناسب وجبات الغداء والعشاء في الأيام الحارة.

ويمكن إضافة الشبت أو البقدونس المفروم لإضفاء نكهة مختلفة، أو رشة من السماق لإبراز الطعم بطريقة تشبه المطاعم.