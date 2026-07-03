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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يا كابتن فيه كاميرات.. محمد ثروت يروي سر احتضان حسام حسن لإمام عاشور

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الفنان محمد ثروت، خلال برنامج «قبل الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل ساخرة عن اللقطة المتداولة التي ظهر فيها المدير الفني حسام حسن منفعلًا قبل أن يحتضن إمام عاشور.

وقال ثروت مازحًا: «كابتن حسام بيعامل إمام عاشور كأنه ساند باك، هيفش غلبه في مين؟ في صلاح؟ لا طبعًا.. في مرموش؟ لا، مرموش أول ما بيشوف حسام حسن بيطلع فوق الدولاب».

وأضاف: «ملقاش غير إمام عاشور، وهو منفعل راح له، لكن إمام قاله: يا كابتن فيه كاميرات.. فبدل ما يمسك فيه راح حضنه».

واختتم تعليقاته الكوميدية قائلًا: «أول ما إمام قاله فيه كاميرات، حسام حسن قاله: حبيب قلبي يا إمام.. ونتقابل بعد الماتش، لكن في النهاية حسام أب لكل اللعيبة، وكل اللي عايزه إنهم ينجحوا».

وجاءت تصريحات محمد ثروت في إطار فقرة كوميدية ببرنامج «قبل الماتش»، حيث تناول عددًا من اللقطات المتداولة بروح الدعابة.

الفنان محمد ثروت قبل الماتش المدير الفني حسام حسن

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