استشارية أسرية: الصورة المثالية على السوشيال ميديا قد تخفي حقائق مغايرة للواقع

حذرت الدكتورة روند هاني، خبيرة العلاقات الأسرية، من الانسياق وراء الصورة المثالية التي يقدمها بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يُنشر على الحسابات الشخصية لا يعكس بالضرورة حقيقة شخصية صاحب الحساب أو ظروفه الاجتماعية.

مستخدمي مواقع التواصل

وقالت، خلال حوارها ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن كثيرًا من مستخدمي مواقع التواصل يحرصون على تجميل صورتهم، أو تقديم معلومات غير دقيقة عن وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية؛ ما قد يدفع الطرف الآخر إلى اتخاذ قرارات مصيرية استنادًا إلى معلومات مضللة.

وأضافت أن العديد من العلاقات التي تبدأ عبر السوشيال ميديا تنشأ بدافع التسلية أو تمضية الوقت، وليس بهدف الارتباط الجاد، مؤكدة أن نجاح أي علاقة يتطلب الصدق والوضوح والتحقق من شخصية الطرف الآخر بعيدًا عن الصور والمنشورات التي قد لا تعكس الواقع.