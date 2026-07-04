قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شبانة: منتخب مصر رفع رأسنا في كل مكان في العالم.. وأهلًا بالأرجنتين
محمد هاني : أحلى فرحة في حياتنا.. والحمد لله قدرنا نسعد الناس
زغرودة من ليلي علوي بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16
الأرجنتين وكاب فيردي إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 1-1 بكأس العالم 2026
تركي آل الشيخ يمازح حسام حسن : واحد يمسك ميسي وواحد يمسك محمد هاني
تنسيق 2026.. ننشر المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية
استشارية أسرية: الصورة المثالية على السوشيال ميديا قد تخفي حقائق مغايرة للواقع
حكم عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية.. دار الإفتاء تجيب
لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
بعد صدور اللائحة التنفيذية.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر بالقانون
مدرب أستراليا يوضح سبب تغيير الحارس قبل ركلات الترجيح
شاهد هدف ميسي في الرأس الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشارية أسرية: الصورة المثالية على السوشيال ميديا قد تخفي حقائق مغايرة للواقع

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد البدوي

حذرت الدكتورة روند هاني، خبيرة العلاقات الأسرية، من الانسياق وراء الصورة المثالية التي يقدمها بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يُنشر على الحسابات الشخصية لا يعكس بالضرورة حقيقة شخصية صاحب الحساب أو ظروفه الاجتماعية.

مستخدمي مواقع التواصل

وقالت، خلال حوارها ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن كثيرًا من مستخدمي مواقع التواصل يحرصون على تجميل صورتهم، أو تقديم معلومات غير دقيقة عن وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية؛ ما قد يدفع الطرف الآخر إلى اتخاذ قرارات مصيرية استنادًا إلى معلومات مضللة.

وأضافت أن العديد من العلاقات التي تبدأ عبر السوشيال ميديا تنشأ بدافع التسلية أو تمضية الوقت، وليس بهدف الارتباط الجاد، مؤكدة أن نجاح أي علاقة يتطلب الصدق والوضوح والتحقق من شخصية الطرف الآخر بعيدًا عن الصور والمنشورات التي قد لا تعكس الواقع.

الزواج السوشيال ميديا الزواج اونلاين الزواج عبر الانترنت العلاقات الأسرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر

غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم| من هم؟

ترشيحاتنا

بكلمات رومانسية. ماذا قال زوج آمال ماهر لها في عيد زواجهما الأول؟

بكلمات رومانسية .. ماذا قال زوج آمال ماهر لها في عيد زواجهما الأول

تركي الشيخ

تركي آل الشيخ يحتفي بنجاح "7 Dogs" في دور العرض المصرية

النجم بهاء سلطان

إدارة أعمال بهاء سلطان تنفي إحياءه حفلاً في قطر.. وتتوعد مروجي الشائعات

بالصور

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد