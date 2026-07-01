أنجبت في الستين.. امرأة مسنة تشعل السوشيال ميديا

يعد الإنجاب في سن الستين من المستحيلات بالنسبة لأي امرأة مهما بلغت قوة صحتها الجسدية وجيناتها.

أثارت امرأة من أذربيجان حالة كبيرة من الجدل بعد أن تمكنت من الإنجاب في عمر 63 عاما.

ووفقا لموقع روسيا اليوم انجبت المرأة بمولودها الأول بعد انتظار استمر على مدار 38 عام.

وأعلن دكتور ناتيج محرموف خبر انجاب امرأة في سن الستين وتم انتشار هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للطبيب، جاء الحمل الذي طال انتظاره بعد خضوعها للعلاج.

وكتب محرموف استكملنا العلاج لمدة سنوات طويلة وبعد الانتظار حملت السيدة البالغة من العمر 63 عاما في طفلها الأول بين ذراعيها واحمد

الله على نجاح العلاج، وعلى مشاركة الأسرة لنا في هذه المناسبة السعيدة.