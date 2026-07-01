بعد كومان.. استقالة مدرب الإكوادور بعد الخروج من كأس العالم

ودع سيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور الجماهير بحرارة بعد هزيمتهم 2-0 أمام المكسيك في دور الـ32 من كأس العالم يوم الثلاثاء، قائلاً إنه كان يرغب في الاستمرار في هذا الدور لكنه فشل في الوفاء بوعوده.



على الرغم من دخول الإكوادور مرحلة خروج المغلوب بزخم متجدد بعد فوزها المثير على ألمانيا، إلا أنها لم تستطع التغلب على البداية السريعة للمكسيك وسجلها الدفاعي الخالي من العيوب.



وقال المدرب: "انتهى عقدنا مع كأس العالم، لا أعتقد أننا تمكنا من تحقيق الإنجاز الذي وعدنا به، أن نجعل هذه النسخة الأفضل من كأس العالم على الإطلاق، اليوم حان دوري لأقول وداعًا".



وأضاف: "لهذا السبب علي الرحيل، كنت أتمنى الاستمرار لأن ما تلقيته من اللاعبين والإدارة كان يبرر إمكانية الاستمرار، لكنني أتفهم كيف تسير الأمور وهذا مؤلم، لكنني أعتقد أن القرار كان واضحا".



أقر بيكاسيسي بأن فريقه شعر بالإحباط من الفريق المكسيكي النشيط، الذي سيطر على أول 45 دقيقة، وقال: "لقد تفوقوا علينا في الشوط الأول، لقد قاتلنا بشراسة، لكننا لم نتمكن من إيجاد الهدف الذي كان سيمنحنا دفعة قوية".



على الرغم من ألم الإقصاء، اختار المدرب الأرجنتيني التركيز على الرابطة العميقة التي نشأت مع فريقه والبلاد خلال رحلتهم.



وعند سؤاله عن الإرث الذي سيتركه وراءه، أحال بيكاسيسي الثناء إلى فريقه، وقال: "إن الإرث يأتي من اللاعبين، لأنهم كانوا أصغر فريق في الإكوادور".



وأتم: "ليس لدي أي شكوى، بل كل الشكر والامتنان للجماهير واللاعبين، لقد تلقيت الكثير من الامتنان والمودة من أعماق قلبي، لقد أهداني اللاعبون ساعتين رائعتين بعد المباراة، وهذا ما تبقى لنا."

رحيل كومان

وكان رونالد كومان، قد تقدم باستقالته من تدريب منتخب هولندا، بعد الخروج من دور الـ 32 أمام المغرب بركلات الترجيح.