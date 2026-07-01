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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الإكوادور يقدم استقالته من منصبه عقب الخروج من المونديال

مدرب الإكوادور يقدم استقالته من منصبه عقب الخروج من المونديال
مدرب الإكوادور يقدم استقالته من منصبه عقب الخروج من المونديال
أ ش أ

 أعلن الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور ، اليوم الأربعاء ، استقالته من منصبه ، وذلك عقب هزيمة الإكوادور أمام منتخب المكسيك صاحب الأرض في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب المكسيكي الفوز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أزتيكا فجر الأربعاء.

وقال بيكاسيسي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا ممتن لهذه التجربة وهذه الرحلة.. كل ما كنت أتمناه هو الاستمرار، والفوز في مباراة أخرى اليوم.. أعتقد أن هذا كان تحقيقًا للهدف الذي كنا نصبو إليه".

وتابع: "حسنًا، هذه هي كرة القدم النتائج هي الأهم، واليوم عليّ أن أودع عائلة رائعة وجميلة، ولكن بامتنان كبير، وراحة بال، وطمأنينة، لعلمي أننا بذلنا قصارى جهدنا".

وأضاف: "لا أعتقد أننا استطعنا تحقيق ما وعدنا به وهو أن نجعل هذه النسخة الأفضل لنا في تاريخ مشاركاتنا بكأس العالم.. حان دوري لأقول وداعًا".

واختتم تصريحات قائلاً: "لهذا السبب عليّ الرحيل.. كنت أتمنى الاستمرار لأن ما حصلت عليه من اللاعبين والإدارة كان يبرر إمكانية الاستمرار.. لكنني أتفهم طبيعة الأمور، وهذا مؤلم لكنني أعتقد أن القرار كان واضحًا".

الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور هزيمة الإكوادور منتخب المكسيك بطولة كأس العالم 2026 هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي

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