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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد إطلاق ميزة أسماء المستخدمين.. هل يمكن اختراق واتساب بالاسم فقط؟

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب رسميا في طرح ميزة أسماء المستخدمين Usernames، لنحو 3 مليارات مستخدم حول العالم، وهي خطوة طال انتظارها تتيح للمستخدمين التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم. 

ومع الإعلان عن الميزة، عادت تساؤلات كثيرة إلى الواجهة، أبرزها هل يمكن اختراق حساب واتساب بمجرد معرفة اسم المستخدم؟.

هل يمكن اختراق واتساب باستخدام الاسم فقط؟

على عكس ما يعتقده البعض، فإن اسم المستخدم أو حتى الاسم الذي يظهر في ملفك الشخصي لا يمنح أي شخص إمكانية الوصول إلى حساب واتساب أو قراءة الرسائل أو التحكم في الحساب.

فميزة أسماء المستخدمين أو Usernames صممت أساسا لتعزيز الخصوصية، إذ تتيح مشاركة اسم مستخدم بدلا من رقم الهاتف، وهو ما يقلل من احتمالية انتشار الأرقام الشخصية أو استخدامها في حملات الرسائل المزعجة.

وبالتالي، فإن معرفة اسم المستخدم لا تختلف تقنيا عن معرفة اسم حساب شخص على أي منصة اجتماعية، فهي ليست بيانات اعتماد يمكن استخدامها لتسجيل الدخول.

ميزة أسماء المستخدمين على واتساب

كيف تتم سرقة حسابات واتساب؟

في معظم الحالات، لا تعتمد عمليات الاستيلاء على حسابات واتساب على الاختراق المباشر، وإنما على الهندسة الاجتماعية، وهي أساليب تهدف إلى خداع المستخدم للحصول على معلومات حساسة.

ومن أكثر الطرق شيوعا:

- إقناع الضحية بمشاركة رمز التحقق OTP.
- إرسال روابط تصيد مزيفة تدعي أنها من واتساب.
-انتحال شخصية الدعم الفني أو أحد أفراد العائلة.
-استغلال عمليات تبديل شريحة الاتصال للحصول على رقم الهاتف.

لهذا، فإن العنصر الأكثر أهمية في حماية الحساب هو وعي المستخدم، وليس إخفاء اسمه.

هل تزيد أسماء المستخدمين من المخاطر؟

رغم أن الميزة لا تجعل الحساب أكثر عرضة للاختراق، فإنها قد تمنح المحتالين وسيلة إضافية للعثور على المستخدمين أو انتحال شخصياتهم، خاصة إذا اختار المستخدم أسماء مشابهة لأسماء شخصيات أو علامات تجارية معروفة.

ومع ذلك، لا يستطيع أي شخص تسجيل الدخول إلى حساب واتساب باستخدام اسم المستخدم فقط، إذ يظل الوصول إلى الحساب مرتبطا برقم الهاتف ورمز التحقق، إضافة إلى وسائل الحماية الأخرى التي يوفرها التطبيق.

كيف تحافظ على أمان حسابك؟

لحماية حساب واتساب، ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها:

- تفعيل التحقق بخطوتين وإضافة بريد إلكتروني للاسترداد.
- عدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص مهما كانت الأسباب.
- مراجعة الأجهزة المرتبطة بالحساب بشكل دوري.
- تحديث التطبيق باستمرار للحصول على أحدث التصحيحات الأمنية.
- تجاهل الرسائل التي تطلب بيانات شخصية أو تدعي وجود مشكلة في الحساب.

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