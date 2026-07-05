رئيس الشيوخ: مصر تقف إلى جانب الأردن بمواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم ، فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلمانى.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار عصام فريد بالوفد الأردني في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مختلف المستويات.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بما تشهده العلاقات بين القاهرة وعمان من تطور مستمر، وما يجمع البلدين من تنسيق وثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً موقف مصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

مصر تقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يهدد أمنها

كما أكد المستشار عصام فريد أن مصر تقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن مصر تؤكد دائماً ضرورة الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.



وشدد المستشار " فريد" على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس الأعيان الأردني، بما يسهم في توحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، عن اعتزازه بزيارة مصر، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أهمية البناء على هذه الروابط الوثيقة لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد " الفايز " بالمواقف المصرية الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، مؤكداً أن "مصر تمثل عمود البيت العربي"، وأن دورها المحوري والثابت في الدفاع عن قضايا الأمة العربية راسخ عبر التاريخ.

كما دعا إلى تشكيل اتحاد اقتصادي عربي موحد، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، والمستشار الدكتور أحمد عبدالغني، امين عام المجلس والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.