قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة .. 34.23% نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بطب أسنان سوهاج
بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية
حكومة الاحتلال: خطة بـ27 مليون شيكل لتشجيع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة
4 قيادات نسائية تزرن البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة
أيمن يونس: ميسي لاعب "ملموس".. ودفاع الأرجنتين ثغرة واضحة لمنتخب مصر
قرار مفاجئ يهز Arattai.. منافس واتساب الهندي يهاجم ميزة أسماء المستخدمين
وزارة التموين توضح طريقة إعادة التشغيل البطاقات.. وياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن الذهب.. أخبار التوك شو
الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول
بعد انتشار العقارب في بعض المناطق. أعراض اللدغة والإسعافات الأولية المنقذة للحياة
أزمة تواجه منتخب السنغال للعودة لـ داكار
روسيا تعلن تدمير جسر استراتيجي في أوكرانيا وتواصل التقدم على جميع المحاور
شوبير يكشف تفاصيل رحيل تريزيجيه عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تربوي: المدارس التكنولوجية لم تعد بديلًا للثانوية العامةبل مسار يواكب سوق العمل

المدارس التكنولوجي
المدارس التكنولوجي
رحمة سمير

مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية واستعداد الأسر لاختيار المسار التعليمي المناسب لأبنائها، تتزايد التساؤلات حول مستقبل المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومدى قدرتها على منافسة الثانوية العامة باعتبارها بوابة لسوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ارتفاع الإقبال على المدارس التكنولوجية

أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة سامي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة اقتصار النجاح على الالتحاق بالثانوية العامة لم تعد تتناسب مع الواقع، مشددًا على أن المدارس التكنولوجية التطبيقية أصبحت مسارًا تعليميًا قويًا يواكب احتياجات سوق العمل.

لأول مرة.. مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع إيطاليا في تخصص صناعة الدواء - بوابة الأهرام

وأوضح أن عدد المدارس التكنولوجية شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة إقبال طلاب الشهادة الإعدادية عليها من نحو 13% عام 2020 إلى ما يقارب 25% حاليًا، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني.

أولياء الأمور ما زالوا يفضلون الثانوية العامة

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية لا تزال تتمثل في ضغط بعض أولياء الأمور على أبنائهم للالتحاق بالثانوية العامة باعتبارها الخيار الوحيد، مؤكدًا أن اختيار المسار التعليمي يجب أن يعتمد على ميول الطالب وقدراته، وليس على مجموع الدرجات فقط.

شروط الالتحاق بمدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية 2023 | أهل مصر

أبرز المدارس التكنولوجية

وأضاف أن من أبرز المدارس التكنولوجية التطبيقية: الآي تك التكنولوجية، وإلكترو مصر للتكنولوجيا الحديثة، والسويدي، والصالحية، وإيجيبت جولد، وبي تك، وWE، وHST، ومدارس مصر الحديثة، موضحًا أنها تعمل بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

مصروفات مدعمة وربط بسوق العمل

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مصروفات هذه المدارس مدعمة من رجال الأعمال والحكومة، وتخضع لإشراف فني كامل من الدولة، بما يحقق الربط المستمر بين العملية التعليمية وسوق العمل والمصانع، مشيرًا إلى وجود مدارس أخرى مثل إيجيبت جولد، وظُهر، ومدرسة العمار ضمن منظومة التعليم التكنولوجي.

لأول مرة.. مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع إيطاليا في تخصص صناعة الدواء - بوابة الأهرام

وأكد الخبير التربوي أن التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية يمثل خطوة مهمة لتأهيل كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل، داعيًا أولياء الأمور إلى منح أبنائهم فرصة اختيار المسار التعليمي الذي يتوافق مع قدراتهم وميولهم، بعيدًا عن فكرة أن الثانوية العامة هي الطريق الوحيد للنجاح.

المدارس التكنولوجية خبير تربوي لثانوية العامة سوق العمل التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

امام عاشور

نجم الزمالك السابق: بعيدًا عن الانتماءات .. إمام عاشور الأفضل ويستحق 100 مليون

هيثم حسن

مُحلل رياضي: موقف هيثم حسن «سليم».. وتأخر تغيير الجنسية الرياضية حرمه من أول مباراتين

ترشيحاتنا

الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك

المتهمين

خلافات الميراث.. نجار يتعدى على شقيقه وزوجته بسلاح أبيض بالبحيرة

صورة أرشيفية

بعد دقائق من الواقعة.. أم تنتقم لابنتها بإنهاء حياة المتهمة بطلق نارى

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد