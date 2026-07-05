خبير تربوي: المدارس التكنولوجية لم تعد بديلًا للثانوية العامةبل مسار يواكب سوق العمل

مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية واستعداد الأسر لاختيار المسار التعليمي المناسب لأبنائها، تتزايد التساؤلات حول مستقبل المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومدى قدرتها على منافسة الثانوية العامة باعتبارها بوابة لسوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ارتفاع الإقبال على المدارس التكنولوجية

أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة سامي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة اقتصار النجاح على الالتحاق بالثانوية العامة لم تعد تتناسب مع الواقع، مشددًا على أن المدارس التكنولوجية التطبيقية أصبحت مسارًا تعليميًا قويًا يواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن عدد المدارس التكنولوجية شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة إقبال طلاب الشهادة الإعدادية عليها من نحو 13% عام 2020 إلى ما يقارب 25% حاليًا، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني.

أولياء الأمور ما زالوا يفضلون الثانوية العامة

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية لا تزال تتمثل في ضغط بعض أولياء الأمور على أبنائهم للالتحاق بالثانوية العامة باعتبارها الخيار الوحيد، مؤكدًا أن اختيار المسار التعليمي يجب أن يعتمد على ميول الطالب وقدراته، وليس على مجموع الدرجات فقط.

أبرز المدارس التكنولوجية

وأضاف أن من أبرز المدارس التكنولوجية التطبيقية: الآي تك التكنولوجية، وإلكترو مصر للتكنولوجيا الحديثة، والسويدي، والصالحية، وإيجيبت جولد، وبي تك، وWE، وHST، ومدارس مصر الحديثة، موضحًا أنها تعمل بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

مصروفات مدعمة وربط بسوق العمل

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مصروفات هذه المدارس مدعمة من رجال الأعمال والحكومة، وتخضع لإشراف فني كامل من الدولة، بما يحقق الربط المستمر بين العملية التعليمية وسوق العمل والمصانع، مشيرًا إلى وجود مدارس أخرى مثل إيجيبت جولد، وظُهر، ومدرسة العمار ضمن منظومة التعليم التكنولوجي.

وأكد الخبير التربوي أن التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية يمثل خطوة مهمة لتأهيل كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل، داعيًا أولياء الأمور إلى منح أبنائهم فرصة اختيار المسار التعليمي الذي يتوافق مع قدراتهم وميولهم، بعيدًا عن فكرة أن الثانوية العامة هي الطريق الوحيد للنجاح.