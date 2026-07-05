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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل أسواق مال: البنوك المركزية تتبنى الذهب كخيار استراتيجي للتحوط وتنويع الاحتياطيات

الذهب
الذهب
البهى عمرو

قال ميشيل صليبي، محلل أسواق المال، إن توجه البنوك المركزية نحو زيادة احتياطيات الذهب ليس تطوراً جديداً، بل يمتد على مدار العامين أو الثلاثة الماضية، موضحاً أن هذه المؤسسات واصلت شراء الذهب رغم تشديد السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وغيرهما.

وأوضح خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن بنوكاً مركزية في دول، من بينها روسيا والصين وبولندا وتركيا، عززت احتياطياتها من الذهب لأسباب تتعلق بالعقوبات والتوترات الجيوسياسية، والتحوط من التضخم، وتنويع الأصول، إلى جانب تقليل الانكشاف على الدولار الأمريكي في ظل اعتبارات سياسية واقتصادية.

وأكد ميشيل صليبي أن هذا التوجه يمثل قراراً استراتيجياً طويل الأجل، وليس تحركاً استثمارياً قصير المدى أو مضاربة مرتبطة بتقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن البنوك المركزية تعتمد هذه السياسة ضمن خطط ممتدة لإدارة المخاطر وتعزيز استقرار احتياطياتها.

البنوك المركزية أسواق المال الذهب شراء الذهب

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