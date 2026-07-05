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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد جديد في مدينة الأبيض..هجمات بالمسيّرات تستهدف مرافق حيوية ومراكز إيواء للنازحين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تصعيدًا جديدًا في الهجمات بالطائرات المسيّرة، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع الإنسانية والخدمية. 

وكشفت شبكة أطباء السودان عن استهداف عدد من المرافق الحيوية ومراكز إيواء النازحين، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتسبب في اضطراب الخدمات الأساسية، لا سيما في القطاع الصحي.

السودان

استهداف منشآت حيوية وانقطاع الكهرباء

قال الدكتور محمد فيصل، المتحدث باسم شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع كثفت خلال الفترة الماضية هجماتها بالطائرات المسيّرة على مدينة الأبيض، مستهدفة المحطة الرئيسية للكهرباء التحويلية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء انعكس بصورة مباشرة على أداء مراكز الطوارئ ووحدات غسيل الكلى، الأمر الذي أثر على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، خاصة الحالات التي تعتمد على الأجهزة والمعدات الكهربائية.

قتلى وجرحى جراء استهداف مراكز إيواء ومدرسة

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وأشار  إلى أن الهجمات طالت أيضًا أحد مراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر من المدنيين، كما تعرضت مدرسة ثانوية للقصف، وأسفر الهجوم عن إصابة ثماني طالبات، دون تسجيل وفيات بين الطالبات أو العاملين بالمدرسة.

تغيير في طبيعة الهجمات

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وأوضح المتحدث باسم شبكة أطباء السودان أن الهجمات الأخيرة أظهرت تغيرًا في نمط الاستهداف، حيث شملت محطات الوقود الواقعة على الطرق، إلى جانب عدد من منازل المواطنين، معتبرًا أن ذلك يعكس اتساع نطاق الاستهداف للمرافق المدنية وتزايد تأثيره على السكان.

جهود إنسانية للحفاظ على الاستقرار

ورغم التصعيد، أكد فيصل أن الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض لا تزال مستقرة نسبيًا، مشيرًا إلى عدم رصد موجات نزوح جديدة حتى الآن.

وأضاف أن السلطات المحلية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والطوعية، تواصل جهودها لإصلاح الأضرار واستعادة الخدمات الأساسية، في مسعى للحفاظ على الاستقرار النسبي وتخفيف معاناة السكان.

مدينة الأبيض كردفان السودان

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