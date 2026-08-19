فاتن صلاح: معظم مدن وقرى الساحل الشمالي بأسماء أولياء الله الصالحين ومشايخ

كشفت الدكتورة فاتن صلاح، عضو هيئة خبراء التراث العربي، عن عدد من الحكايات والروايات المرتبطة بأسماء مدن ومناطق الساحل الشمالي، موضحة أن كثيرًا من تلك المناطق ارتبطت بأسماء أولياء صالحين أو مشايخ، إلى جانب أسماء تعود إلى طبيعة المكان أو أحداث تاريخية.

وقالت «صلاح»، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «تخيل إن معظم مدن وقرى الساحل الشمالي على اسم ناس من أولياء الله الصالحين أو مشايخ وحاجات زي كده».

وأوضحت أن منطقة العجمي ترتبط بأكثر من رواية، من بينها وجود شخص يُدعى سيدي محمد العجمي، وقيل إنه كان من العجم، أي الفرس، أو أن المنطقة كانت تُعرف باسم «قلعة العجم».

وأضافت أن منطقة سيدي كرير ارتبطت أيضًا بأحد المشايخ القادمين من المغرب، بينما ارتبط اسم سيدي عبد الرحمن بروايات وقصص تراثية متعددة.

وأشارت إلى أن كثيرًا من المشايخ الذين ارتبطوا بمناطق الساحل أو الإسكندرية كانت أصولهم مغربية أو أندلسية، مؤكدة أن هذا الموضوع يرتبط بتاريخ المنطقة وحركة العابرين فيها.