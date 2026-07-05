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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أطباء السودان: مسيرات الدعم السريع استهدفت مراكز إيواء نازحين

السودان
السودان
البهى عمرو

قال الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان، إن الدعم السريع كثفت خلال الفترة الماضية هجماتها بالطيران المسير على مدينة الأبيض، مستهدفة عدداً من المناطق الحيوية، من بينها المحطة الرئيسية للكهرباء التحويلية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة، وانعكس سلباً على مراكز الطوارئ ومراكز غسيل الكلى، الأمر الذي أثر على المرضى الذين يتلقون الخدمات الطبية فيها.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن الهجمات استهدفت أيضاً مركزاً لإيواء النازحين، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة عدد آخر، كما تعرضت مدرسة ثانوية للقصف، ولم تسجل وفيات بين الطالبات أو العاملين، إلا أن الهجوم أسفر عن إصابة 8 طالبات.

وأوضح أن قوات الدعم السريع غيرت نهجها في الاستهدافات، وأصبحت تستهدف محطات الوقود على الطرق، بما يشير إلى سعيها لإحداث أكبر قدر من الدمار وسقوط المزيد من الضحايا، مشيراً كذلك إلى استهداف عدد من منازل المواطنين في مدينة الأبيض.

وأكد الدكتور محمد فيصل أن الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض لا تزال شبه مستقرة، إذ لم تُرصد حتى الآن أي مؤشرات على تزايد موجات النزوح من المدينة.

ولفت إلى أن السلطات المحلية، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والجهات العاملة في المجال الإنساني، تواصل جهودها لتوفير الخدمات الأساسية وترميم الأضرار بأسرع وقت، بما يسهم في عودة المدينة إلى حالة من الاستقرار النسبي.
 

السودان الدعم السريع أطباء السودان الأمم المتحدة

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