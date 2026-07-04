تطورات متسارعة في السودان.. الجيش يقترب من حسم الكرمك وتحذيرات من كارثة إنسانية في الأبيض

تتواصل التطورات العسكرية والإنسانية في السودان بوتيرة متسارعة، مع تحقيق الجيش السوداني تقدمًا ميدانيًا في عدد من الجبهات، بالتزامن مع تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، التي تعيش تحت حصار ممتد منذ أكثر من عام ونصف، وسط استمرار استهداف البنية التحتية وتزايد معاناة المدنيين والنازحين.

تقدم ميداني للجيش السوداني في الكرمك

كشف محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات ميدانية لافتة في مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، حيث تدور اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن قوات الجيش باتت على مقربة من فرض سيطرتها الكاملة على المدينة الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد على الحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا.

وأوضح أن المؤشرات الميدانية ترجح حدوث تطورات جديدة خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف استعادة السيطرة على المناطق الاستراتيجية.

الأبيض.. حصار طويل ومعاناة إنسانية متفاقمة

وفي موازاة التطورات العسكرية، تزداد الأزمة الإنسانية في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الدعم السريع منذ أكثر من 18 شهرًا، وهو ما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية ونزوح أعداد كبيرة من السكان، وسط محاولات لتفريغ المدينة من سكانها وإضعاف مقومات الحياة بها.

وقال الكاتب الصحفي السوداني السماني عوض الله إن الحصار أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن المدينة تواجه أوضاعًا معيشية بالغة الصعوبة نتيجة استهداف الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

انقطاع الكهرباء وهجمات المسيّرات يضاعفان الأزمة

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن مدينة الأبيض تعاني أيضًا من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من عشرة أيام، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الصحية والمعيشية، وزاد من معاناة السكان والنازحين.

وأضاف أن المدينة تتعرض بين الحين والآخر لهجمات بالطائرات المسيّرة، وسط مخاوف من تكرار السيناريو الذي شهدته مدينة الفاشر، خاصة أن الأبيض تستضيف ملايين النازحين القادمين من ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان.

اتهامات بانتهاكات واسعة ضد المدنيين

وأكد أن جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا سلطت الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين، موضحًا أن التقارير المقدمة وثقت محاولات لإثارة الفوضى داخل مدينة الأبيض، إلى جانب استهداف المنشآت المدنية والخدمية.

وأضاف أن الميليشيا انتهجت منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 سياسة تقوم على استهداف المدنيين والبنية التحتية، حيث تعرضت المدينة لتدمير مرافق حيوية شملت شبكات مياه الشرب والمستشفيات والمدارس وغيرها من المنشآت الخدمية، وهو ما أدى إلى تراجع الخدمات الأساسية وزيادة معاناة السكان.

تعزيزات عسكرية لتأمين شمال كردفان

وفي إطار التحركات العسكرية، دفع الجيش السوداني بتعزيزات جديدة إلى ولاية شمال كردفان، نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة الأبيض، باعتبارها نقطة عبور رئيسية نحو ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، ثم إلى إقليم دارفور.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن مدنًا رئيسية، من بينها كادوقلي، لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني، رغم استمرار وجود جيوب تابعة لميليشيا الدعم السريع في بعض مناطق جنوب كردفان، لافتًا إلى أن التقديرات الميدانية تشير إلى احتمال توسع انتشار الجيش في عدد من المواقع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق الحيوية.