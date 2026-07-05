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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات ديبال S07 موديل 2026 في السوق السعودي

ديبال S07
ديبال S07
صبري طلبه

تقدم ديبال مجموعة متنوعة من السيارات في الأسواق العالمية، ويأتي من بينها طراز S07 موديل 2026 الذي يعتمد على منظومة دفع كهربائية حديثة، كما حصلت على مجموعة كبيرة من التجهيزات التقنية وأنظمة الراحة والسلامة.

منظومة دفع ديبال S07

تعتمد ديبال S07 موديل 2026 على محرك كهربائي واحد يولد قوة إجمالية تبلغ 235 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، بينما يعمل محرك بنزين سعة 1.5 لتر كموسع للمدى.

وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو ما يتناسب مع طبيعة أنظمة الدفع الكهربائية، وتضم السيارة بطارية بسعة 31.74 كيلوواط ساعة.

 ديبال S07

وتتيح هذه البطارية إمكانية السير لمسافة تصل إلى 160 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية فقط، في حين يبلغ إجمالي مدى القيادة نحو 950 كيلومترًا عند الاستفادة من نظام المدى الموسع.

ديبال S07 وتقنيات الشحن

توفر السيارة ديبال S07 خيارات مختلفة لإعادة شحن البطارية بما يتناسب مع ظروف الاستخدام، حيث يستغرق الشحن عبر التيار المتردد من 0 إلى 100% نحو 5.6 ساعة، بينما يمكن باستخدام الشحن السريع بالتيار المستمر رفع مستوى البطارية من 30 إلى 80% خلال 15 دقيقة.

 ديبال S07

تجهيزات ديبال S07

يأتي مقعد السائق مع ضبط كهربائي بعشر وضعيات، بالإضافة إلى المقعد الأمامي ولكن بعدد حركات أقل، كما زودت السيارة بمقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 15.6 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتضم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى فلتر لتنقية الهواء، وقاعدة شحن لاسلكية للهاتف في الصف الأول، ويكتمل الجانب الترفيهي من خلال نظام صوتي يضم 14 سماعة.

 ديبال S07

ديبال S07 وأنظمة السلامة

تأتي ديبال S07 موديل 2026 بمجموعة واسعة من تجهيزات السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية في الأمام والجوانب مع وسائد ستائرية جانبية، بالإضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

 ديبال S07

كما زودت السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ، فضلًا عن أنظمة متابعة المسار التي تشمل التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، والتحذير من التصادم الخلفي، ومساعد القيادة في الازدحام، ونظام قراءة السرعات المرورية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خارجية بزاوية رؤية 540 درجة.

سعر ديبال S07 موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 115.900 ريال.

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