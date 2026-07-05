محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الهرم وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عددًا من ملفات العمل بحي الهرم إلى جانب الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وذلك في إطار المتابعة الدورية لدفع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع أطلع المحافظ جهود حي الهرم في رفع كفاءة منظومة النظافة بعدد من قطاعات الحي لا سيما بالمناطق والنقاط الساخنة، ومنها شارع الشباب بكفر غطاطي ومحيط المدرسة اليابانية بشارع المجزر الآلي، ومحيط كوبري أجياد بالمريوطية - فيصل، ومنطقة مقابر كفر الجبل بالقطاع الجنوبي.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري بالتنسيق الكامل بين الحي وشركات النظافة ومتعهدي الجمع السكني وإدارات المتابعة والحوكمة لضمان التطبيق الفعّال لمنظومة الجمع السكني من خلال التعاون مع حراس العقارات وإلزامهم بالتعامل المباشر مع الشركات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الممتنعين عن الالتزام.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى النظافة والخدمات اليومية مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أية ملاحظات بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين.

كما تناول الاجتماع جهود الحي في مواجهة الإشغالات والتعديات بقطاعات حي الهرم وقطاع حدائق الأهرام، حيث وجه المحافظ بتكثيف الحملات اليومية وتعقب المخالفين ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الطريق العام.

وتابع المحافظ معدلات الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي ونسب البت في الطلبات المقدمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات واستكمال تنفيذ مبادرة "طرق الأبواب" لتعريف المواطنين بالإجراءات والتيسيرات المقدمة في تلك الملفات.

كما استعرض المحافظ جهود الحي في التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء مشدداً علي ضرورة سرعة استكمال جميع الحالات والتعامل الحاسم مع أية مخالفات وفقًا للقانون.

وفي السياق ذاته وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من فحص واستكمال طلبات تراخيص المباني والمحال العامة بنطاق حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وتيسير الإجراءات للمواطنين وفقًا للضوابط القانونية.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمنطقة رشاح أبو عوض، وأعمال تطوير منطقة نزلة السمان موجهًا بتكثيف التنسيق بين حي الهرم وكافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم ونواب رئيس الحي.