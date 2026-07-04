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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طوله 60 سم.. العثور على تمساح مصرف الجنينة بشبرامنت في الجيزة| صور

تمساح شبرامنت
تمساح شبرامنت
أحمد زهران

نجحت أعمال البحث عن تمساح مصرف الجنينة بقرية شبرامنت في محافظة الجيزة، بقيادة المهندس محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالعثور على التمساح والإمساك به عقب يومين من البحث عنه، علما بأن طوله لا يتجاوز 60 سم.

تم تشكيل لجنة مكبرة من مجلس مدينة أبو النمرس؛ والري والطب البيطري  والمسطحات المائية، مع توفير صياد متخصص ومعدات ثقيلة لحفر المجرى المائي للمصرف، وتم اقامة حواجز بالحفار وتقسيم المصرف إلى أجزاء منعزلة بساتر ترابي واستخدام الحفار للتكريك وصيادين وصاعق كهربي للعثور على التمساح.

وأصدرت محافظة الجيزة بيانا أكدت فيه، أنه فور رصد الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن رصد تمساح بمنطقة شبرامنت.

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بمركز أبو النمرس بالتوجه الفوري إلى المنطقة المشار إليها وإجراء المعاينة الميدانية والمسح الشامل لمسار المصرف بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وتبين من المعاينة أن الموقع المشار إليه بالفيديو هو مصرف الجنينة بمنطقة شبرامنت ويقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وهو مغلق من الناحية الشرقية بينما الجزء الغربي عند طريق الصليبة مغطى وينتهي إلى مصرف اللبيني . 
وأوضحت محافظة الجيزة انه تم التنسيق مع الجهات المختصة وتشكيل لجنة مشتركة لإجراء أعمال البحث والتحري والمسح الميداني بالموقع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء من أعمال اللجنة وإعلان النتائج.

تمساح شبرامنت محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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