محافظ الجيزة يتابع مستوى النظافة ويشدد على تكثيف ورديات العمل ومنع تراكم المخلفات بالوراق وإمبابة|صور

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على رؤساء أحياء الوراق وإمبابة بضرورة المتابعة الدورية للشوارع والميادين لتحسين مستوى النظافة والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتكثيف ورديات العمل ومنع تراكم المخلفات خلال الفترات البينية بين كل وردية وأخرى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ صباح اليوم لمتابعة حالة النظافة وانتظام تقديم الخدمات بنطاق أحياء الوراق وإمبابة والتي شملت مناطق وراق العرب، ووراق الحضر، وجزيرة محمد، وكورنيش الوراق، والقومية العربية، والبوهي.

وخلال الجولة رصد المحافظ تجمعًا عشوائيًا لمركبات التوك توك بشارع القومية العربية ووجّه رئيس الحي بتسيير ورديات متابعة مستمرة لفض تلك التجمعات، وإلزام السائقين بالمسارات الداخلية المخصصة لهم بما يسهم في منع التكدسات المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبمنطقة الجزارين بكورنيش الوراق شدد المحافظ على رئيس حي الوراق بتكثيف حملات الرقابة لمنع إشغالات محال الجزارة وإزالة التعديات على الطريق والأرصفة، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة حركة المواطنين.

كما كلّف المحافظ رئيس حي الوراق بسرعة رفع تجمعات القمامة والمخلفات من نفق جزيرة محمد، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، مع مراجعة أعمال تشوين مواد البناء بقطعة أرض بذات النطاق للتأكد من حصول المالك على التراخيص اللازمة والإيقاف الفوري للأعمال حال ثبوت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجّه المحافظ كذلك بتمشيط شوارع جمال عبد الناصر، وترعة السواحل، والقومية العربية، والبوهي، لرصد أي نقاط لفرز أو تجميع القمامة والمخلفات، والتعامل الفوري معها، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة.