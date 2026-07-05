شوبير: منتخب مصر كسر عقدة كأس العالم.. ومواجهة الأرجنتين صعبة بوجود ميسي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ما يقدمه منتخب مصر في كأس العالم يُعد إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يكن يتوقع استمرار الفراعنة حتى هذا الدور، خاصة أن المنتخب دخل البطولة دون أي انتصار سابق في تاريخه بالمونديال، وهو ما كان يمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على اللاعبين.

وقال شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المنتخب لم يكتفِ بتحقيق أول فوز في تاريخه بكأس العالم، بل سجل خمسة أهداف في دور المجموعات، وأضاف هدفًا آخر أمام أستراليا، إلى جانب إهدار العديد من الفرص المحققة، مؤكدًا أن ذلك يعكس التطور الكبير في أداء الفريق خلال البطولة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الأرجنتين ستكون في غاية الصعوبة، خاصة مع وجود النجم ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الصراع الكروي الكبير بين ميسي وكيليان مبابي يزيد من إثارة اللقاء، لكنه شدد على أن منتخب مصر يسير بخطى جيدة ويطمح لمواصلة مشواره في البطولة.