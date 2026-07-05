أحمد حسن: إمام عاشور يمتلك عرضًا سعوديًا براتب ضخم.. والحسم بعد كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، يمتلك عرضًا من أحد الأندية السعودية يتضمن راتبًا ماليًا ضخمًا خلال الفترة الحالية.

إمام عاشور

وأوضح أحمد حسن أن اللاعب فضّل تأجيل مناقشة العرض في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه ينتظر انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم قبل الجلوس مع مسؤولي النادي الأهلي لحسم موقفه النهائي من العرض.

وأضاف أحمد حسن أن إمام عاشور سيعقد جلسة مع إدارة الأهلي عقب نهاية البطولة لمناقشة مستقبله، في ظل الاهتمام السعودي بالحصول على خدماته، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد انتهاء المنافسات.