هل تسقط نفقة الزوجة إذا أعادها زوجها إلى بيت أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من محمد من محافظة سوهاج، حول قيامه بإرسال زوجته إلى منزل أهلها بسبب كثرة الشكوى، وتساءله عن مدى التزامه بالإنفاق عليها في هذه الحالة، مؤكدًا أن هذا التصرف ليس هو الحل الصحيح للمشكلة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن قيام الزوج بإرسال زوجته إلى بيت أهلها لا يُسقط عنه واجب النفقة، خاصة إذا كانت هي لم تترك المنزل من تلقاء نفسها، بل هو من قام بإرجاعها، وبالتالي يظل مُلزمًا بالإنفاق عليها.

التفاهم في العلاقة الزوجية

وأشار إلى أن الأصل في العلاقة الزوجية هو التفاهم والصبر، وليس اللجوء إلى إنهاء الخلاف بهذه الطريقة، موضحًا أن على الزوج أن يسأل زوجته هل تستطيع الصبر على ظروفه المعيشية، فإن قبلت فبها ونعمت، وإن لم تستطع فلكل حادث حديث، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾.

وبيّن أن كثيرًا من البيوت تمر بظروف مالية صعبة، وليس من الصواب أن تترك الزوجة بيتها لمجرد ضيق الحال، بل الأولى أن تتكيف مع الإمكانيات المتاحة، خاصة إذا كان الزوج يبذل جهده في العمل والكسب، وليس مقصرًا أو مفرطًا في حقوق أسرته.

وأكد أن الزوجة الصالحة تقف إلى جانب زوجها في أوقات الشدة، وأن الرضا بما قسمه الله سبب في البركة، مشيرًا إلى أن هناك أسرًا كثيرة بدأت بدخل بسيط، ثم فتح الله عليها بسبب الصبر والتكاتف.

وأضاف أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تكون في قلة الرزق، بل في غياب الرضا، مشددًا على أن استقرار الأسرة يحتاج إلى تعاون من الطرفين، وأن كثرة الشكوى والضغوط قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات بدلًا من حلها.