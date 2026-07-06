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ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟

الدعاء في الصلاة
الدعاء في الصلاة
إيمان طلعت

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟ فهناك بعض الناس من أهل الفضل عليَّ، فهل يجوز لي أن أدعو لأحدهم في الصلاة مع تعيينه بالاسم؟. 

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: لا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل -كوالديه أو أستاذه- بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.

فيما، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم عمل وليمة مرة كل عام شكرًا لله؟ فقد اعتاد والدي على القيام بعمل وليمة عند حدوث أمر يفرحه فرحًا شديدًا، كنجاحنا في كل عام، وكذلك عند انقضاء العام بدوام الصحة والعافية لأهل المنزل، وغير ذلك من باب شكر الله تعالى على نعمه، فما حكم الشرع في ذلك؟

وقالت عبر موقعها الإلكتروني: ما اعتاده والد السائل من عمل الوليمة مرة كل عام شكرًا لله تعالى على نعمه جائزٌ شرعًا؛ فهي مندرجة تحت إطعام الطعام المندوب إليه شرعًا، مع مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم، وألا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.

هل يجوز أن أدعو لأحد باسمه في صلاة الفريضة أو النفل؟

 وهل يجوز أن أسمي الشيء الذي أدعو له به؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال مجدى عاشور عن السؤال قائلا: إن جمهور العلماء أجازوا الدعاء لشخص بعينه، وكذا يجوز تسمية الشيء الذي ندعو له به، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ويدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين" [ رواه البخاري ومسلم].

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (82/2) يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين في الصحيح من المذهب، كما كان الإمام أحمد يدعو الجماعة في الصلاة. منهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم اهـ .

وبناء على ذلك فإنه يجوز الدعاء لشخص معين في الصلاة فريضة أو نافلة ، ويجوز تسمية الشيء الذي تدعو به لهذا الشخص.

هل يجوز الدعاء لشخص بإسمه في الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه لا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل -كوالديه أو أستاذه- بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.

وأوضحت “ الإفتاء ” في إجابتها عن سؤال : هل يجوز الدعاء لشخص بإسمه في الصلاة ؟، أن مذاهب الفقهاء في حكم الدعاء في الصلاة بغير الوارد، أن من المقرر شرعًا بالكتاب والسُّنَّة استحباب الدعاء، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186].

واستشهدت بقوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55]، وقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].

وأشارت إلى أنه يدل عليه من السُّنَّة ما أخرجه أصحاب السنن والحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾ [غافر: 60]. وما أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ». وعلى ذلك اتفاق جمهور الأمة من العلماء والفقهاء والمحدثين.

ولفتت إلى أنه قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 395، ط. دار الفكر): [اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدِّثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف: أن الدعاء مستحبٌّ] اهـ.

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة الدعاء فى الصلاة الدعاء

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