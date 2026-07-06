قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع ثلاثي.. اشتعال المنافسة على لقب هداف كأس العالم 2026
هالاند يقود النرويج للتأهل لربع نهائي كأس العالم بالفوز على البرازيل 2-1
السطو على متحف فرنسي.. لصوص يسرقون مجوهرات نادرة بقيمة 4 ملايين يورو
دعاء قبل وبعد المذاكرة.. بـ4 آيات و10 أدعية تكن من المتفوقين ردده الآن
تحرك عاجل لحل أزمة تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم وحل مشكلة الغرامات
الصحة: لا نقص في أمصال العقارب والثعابين.. والوصفات الشعبية تفاقم خطورة اللدغات
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط
هل يوجد فرصة للفتيات للمشاركة في الموسم الثاني لدولة التلاوة؟.. الأوقاف تعلن مفاجأة
اتحاد الكرة: اعتذار الصحفي أمام اللاعبين أنهى الأزمة.. ولا سلطة لنا على رحيله
تفاصيل سعر عيار 18 الآن
مؤشرات تنسيق مدارس التمريض 2026.. درجات القبول وشروط التقديم في المحافظات
إدوارد تيكسيرا: رئاسة محمد أبو العينين لبرلمان من أجل المتوسط حققت نجاحات بارزة وعززت الحوار بين الشعوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة أزمة هيثم حسن وعلاقة حسام وإبراهيم حسن

هيثم حسن
هيثم حسن
رباب الهواري

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نقلًا عن مصدر مطلع في تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة الخاصة باللاعب هيثم حسن لا ترتبط بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن أو مدير المنتخب إبراهيم حسن، مشددًا على أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن مسؤولية الجهاز الفني عن الأزمة لا يمت للحقيقة بصلة.

الشئون القانونية تتحمل المسؤولية

وأوضح المصدر، بحسب ما نقله شوبير، أن المسؤولية الكاملة في أزمة هيثم حسن تقع على عاتق إدارة الشئون القانونية، باعتبارها الجهة المختصة بمتابعة مثل هذه الملفات والإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يكن طرفًا في الأزمة منذ بدايتها، ولم يتدخل في أي من تفاصيلها.

وأشار إلى أن هناك خلطًا حدث لدى البعض بشأن طبيعة الأزمة، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات غير صحيحة للجهاز الفني، رغم أن الملف كان يُدار بالكامل من قبل الجهات الإدارية والقانونية داخل المنظومة.

هاني أبو ريدة يتدخل لحل الأزمة

وأضاف المصدر أن المهندس هاني أبو ريدة كان له الدور الحاسم في إنهاء الأزمة، بعدما تدخل بشكل مباشر لحسم جميع الإجراءات، وهو ما ساهم في احتواء الموقف سريعًا وإنهاء الملف بصورة نهائية، حفاظًا على استقرار المنتخب وتركيز اللاعبين خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن تدخل أبو ريدة جاء في التوقيت المناسب، بما يضمن عدم تصعيد الأزمة أو تأثيرها على استعدادات المنتخب، خاصة مع أهمية المرحلة التي يمر بها الفريق.

رسالة لحسم الجدل

واختتم شوبير، نقلًا عن المصدر، بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل توجيه الاتهامات، موضحًا أن حسام حسن وإبراهيم حسن لم يكن لهما أي دور في الأزمة، وأن تحميلهما المسؤولية لا يستند إلى أي معلومات صحيحة، مشيرًا إلى أن الحقيقة تؤكد أن الشئون القانونية هي المسؤولة عن الملف، بينما نجح هاني أبو ريدة في إنهاء الأزمة بشكل كامل، ليُغلق هذا الملف.

هيثم حسن منتخب مصر حسام حسن اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

مكان الحادث

دقائق من الرعب داخل مركز تجميل التجمع.. القصة الكاملة لإصابة 4 سيدات وضبط صاحبة المكان

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ... ويشيد بدور القيادة السياسية في دعم ذوى الهمم

رئيس جامعه المنصوره

بتكلفة 24 مليون جنيه.. تشغيل جهاز «جاما كاميرا» بمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة

محافظ الغربية

كورنيش سمنود.. مشروع يعيد صياغة واجهة المدينة ويمنح المواطنين مساحة حضارية للحياة والتنزه

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

إيمان عبد اللطيف

الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد