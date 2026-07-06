شوبير يكشف حقيقة أزمة هيثم حسن وعلاقة حسام وإبراهيم حسن

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نقلًا عن مصدر مطلع في تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة الخاصة باللاعب هيثم حسن لا ترتبط بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن أو مدير المنتخب إبراهيم حسن، مشددًا على أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن مسؤولية الجهاز الفني عن الأزمة لا يمت للحقيقة بصلة.

الشئون القانونية تتحمل المسؤولية

وأوضح المصدر، بحسب ما نقله شوبير، أن المسؤولية الكاملة في أزمة هيثم حسن تقع على عاتق إدارة الشئون القانونية، باعتبارها الجهة المختصة بمتابعة مثل هذه الملفات والإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يكن طرفًا في الأزمة منذ بدايتها، ولم يتدخل في أي من تفاصيلها.

وأشار إلى أن هناك خلطًا حدث لدى البعض بشأن طبيعة الأزمة، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات غير صحيحة للجهاز الفني، رغم أن الملف كان يُدار بالكامل من قبل الجهات الإدارية والقانونية داخل المنظومة.

هاني أبو ريدة يتدخل لحل الأزمة

وأضاف المصدر أن المهندس هاني أبو ريدة كان له الدور الحاسم في إنهاء الأزمة، بعدما تدخل بشكل مباشر لحسم جميع الإجراءات، وهو ما ساهم في احتواء الموقف سريعًا وإنهاء الملف بصورة نهائية، حفاظًا على استقرار المنتخب وتركيز اللاعبين خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن تدخل أبو ريدة جاء في التوقيت المناسب، بما يضمن عدم تصعيد الأزمة أو تأثيرها على استعدادات المنتخب، خاصة مع أهمية المرحلة التي يمر بها الفريق.

رسالة لحسم الجدل

واختتم شوبير، نقلًا عن المصدر، بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل توجيه الاتهامات، موضحًا أن حسام حسن وإبراهيم حسن لم يكن لهما أي دور في الأزمة، وأن تحميلهما المسؤولية لا يستند إلى أي معلومات صحيحة، مشيرًا إلى أن الحقيقة تؤكد أن الشئون القانونية هي المسؤولة عن الملف، بينما نجح هاني أبو ريدة في إنهاء الأزمة بشكل كامل، ليُغلق هذا الملف.