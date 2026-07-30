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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات نيسان باترول NISMO 2026 في السوق السعودي

نيسان باترول NISMO 2026
نيسان باترول NISMO 2026
صبري طلبه

تحافظ نيسان باترول على مكانتها كواحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي يقدمها الصانع الياباني، بعدما استطاعت على مدار سنوات طويلة ترسيخ حضورها في العديد من الأسواق، خاصة في منطقة الخليج.

واشتهرت السيارة بقدراتها على القيادة داخل المدن والطرق الوعرة، إلى جانب مستويات الاعتمادية، ومع استمرار تطوير التشكيلة، تقدم نيسان فئة NISMO  باعتبارها النسخة الأعلى من ناحية الأداء واللمسات الرياضية المطروحة في السوق السعودي.

نيسان باترول NISMO 2026 

محرك نيسان باترول NISMO 2026 

تعتمد نيسان باترول NISMO موديل 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بتصميم V6 وسعة 3.5 لتر، مزود بشاحني تيربو، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 495 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات يعمل مع نظام دفع رباعي،  كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 10.1 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد نيسان باترول NISMO 2026

تنتمي السيارة نيسان باترول NISMO 2026 إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، ويبلغ طول نيسان باترول NISMO موديل 2026 نحو 5,295 مم، بينما يصل العرض إلى 2,070 مم، ويبلغ الارتفاع 1,945 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3,075 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 195 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,817 كيلوجرامًا.

نيسان باترول NISMO 2026 

تصميم نيسان باترول NISMO 2026

حصلت فئة NISMO على مجموعة من العناصر الخارجية التي تعزز شخصيتها الرياضية، إلى جانب تجهيزات إضاءة تعتمد بالكامل على تقنية LED  في المصابيح الأمامية والخلفية والإضاءة النهارية، كما ترتكز على عجلات رياضية قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، مصنوعة من الألمنيوم، بالإضافة إلى سقف بانوراما.

مقصورة نيسان باترول NISMO 2026

تحتوي السيارة على شاشة معلومات وترفيه قياس 14.3 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، بالإضافة إلى آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع شاشة عدادات رقمية، كما زودت السيارة بشاشة عرض على الزجاج الأمامي تعرض المعلومات الأساسية أمام السائق.

نيسان باترول NISMO 2026 

وتضم السيارة نظام صوتي من Klipsch يضم 12 سماعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، بالإضافة إلى ثلاجة مخصصة لتبريد المشروبات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات ركن، وكاميرات للمساعدة.

سعر نيسان باترول NISMO 2026 في السوق السعودي

تتوفر نيسان باترول NISMO موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 450,999 ريال.

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