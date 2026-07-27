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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار 5 سيارات كروس أوفر زيرو في السوق المصري .. منها كهربائية وهجينة

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية ضمن فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الرياضي صاحب الارتفاع المناسب إلى جانب المساحة التي تتسم بالرحابة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار 5 سيارات كروس أوفر زيرو في السوق المصري.

إم جي  ZS

إم جي  ZS

تأتي السيارة إم جي ZS بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر مليون و150 ألف جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تستمد شيري تيجو 4 برو قوتها من محرك 1500 سي سي بقوة 111 حصانًا، و138 نيوتن متر، أو بمحرك اخر 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT، وتبدأ أسعار السيارة من 960,000 إلى 1,065,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

دعمت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 875,000 وصولًا إلى 990,000 جنيه.

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك

تأتي السيارة شيفروليه سبارك بمحرك كهربائي يولد قوة 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام الدفع الأمامي، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 999 ألف جنيه.

بى واى دى سيليون 5

بى واى دى سيليون 5

تستمد السيارة قوتها من محرك هجين، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 210 حصانًا، وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع مدى يبلغ 120 كم، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، يتراوح سعر السيارة بين 1,400,000 و 1,650,000 جنيه.

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