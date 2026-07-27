أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات موديل 2027 في مصر بالأسعار.. و5 سيارات مستعملة بأقل سعر

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بي واي دي شارك 6 موديل 2026.. لعشاق البيك أب وهذا سعرها

تعد بي واي دي شارك 6 موديل 2026 واحدة من أحدث الإصدارات التي تقدمها العلامة الصينية في السوق السعودية، حيث تجمع هذه السيارة بين التقنيات الحديثة وخيارات الطاقة الكهربائية والهجينة، تحت مفهوم البيك أب.

بمدى 1422 كلم.. مواصفات لينك آند كو 07 GT وسعرها عالميًا

تعد لينك آند كو 07 GT واحدة من أحدث السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان الهجينة التي انطلقت في السوق الصينية، حيث تعتمد على منظومة تشغيل تجمع بين محرك البنزين والطاقة الكهربائية، مع التركيز على تقديم مدى قيادة طويل ومستويات أداء متنوعة، بينما يبدأ سعرها في السوق الصينية من 157,800 يوان.

سعر هيونداي كريتا جراند 2026 في السوق السعودي

قدمت هيونداي خلال تاريخها الكبير مجموعة متنوعة من السيارات التي تغطي مختلف الفئات، بداية من الطرازات الصغيرة وصولًا إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، منها النسخة جراند كريتا، والتي جاءت امتدادًا للنسخة الشهيرة كريتا.

أحدث 5 سيارات موديل 2027 في مصر.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات الحديثة ضمن موديلات 2027، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بين السيدان والرياضية، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك، والفئة العائلية.

5 سيارات بأقل سعر للشراء.. أسعار سوق المستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط التنوع الكبير الذي يشهده سوق المستعمل، حيث تتنوع الإصدارات المقدمة بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، والأسعار أيضًا.

50 نسخة فقط.. أستون مارتن تقدم نسخة فانكويش 25 بقوة 823 حصانًا

تستعد أستون مارتن لإحياء واحدة من أبرز محطات تاريخها الحديث عبر إطلاق نسخة خاصة تحمل اسم فانكويش 25، وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على ظهور سيارة فانكويش الشهيرة، وذلك من خلال وحدة كيو المتخصصة في برامج التخصيص داخل أستون مارتن.

لامبورجيني تيميراريو تظهر بملامح جديدة من Ad Personam.. صور

كشفت لامبورجيني عن نسخ جديدة من سيارتها تيميراريو بعد خضوعها لتعديلات خاصة عبر برنامج Ad Personam، وهو القسم المسؤول عن تخصيص سيارات العلامة الإيطالية.