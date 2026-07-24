أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات مستعملة على قد الإيد.. نيسان تقدم ليف نيسمو 2027 بهذا السعر

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



سعر GMC كانيون في السوق السعودي .. بتصميم بيك أب

تواصل GMC توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات، ويأتي السوق السعودي ضمن أبرز الأسواق التي تحظى باهتمام العلامة الأمريكية.

أورا 5 GT وsport تواصل خطف الأنظار عالميًا .. فكم يبلغ سعرهم؟

تواصل مجموعة جريت وول موتورز الصينية تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال علامتها أورا، التي انطلقت لتقديم طرازات تعتمد على الطاقة الكهربائية مع التركيز على التصميم العصري والتقنيات الحديثة.

بتصميم واجن .. ماذا تقدم سكودا سوبيرب واجن 2026 الجديدة؟

تمتلك سكودا سجلًا طويلًا في صناعة السيارات، حيث نجحت الشركة التشيكية على مدار سنوات في تقديم طرازات متنوعة شملت الفئات الاقتصادية والعائلية والرياضية.

أرخص 5 سيارات مستعملة على قد الإيد.. صور

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط التنوع الكبير الذي يشهده سوق المستعمل، حيث تتنوع الإصدارات المقدمة بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، والأسعار أيضًا.

جمس تقدم سييرا 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

تعد GMC سييرا من الأسماء المعروفة في قطاع شاحنات البيك أب كبيرة الحجم، إذ ارتبط هذا الطراز بتاريخ طويل من التطوير المستمر الذي استهدف الجمع بين القدرة العملية والتجهيزات الحديثة.

نيسان تكشف النقاب عن ليف نيسمو 2027.. بهذه الأسعار

كشفت نيسان النقاب عن النسخة الجديدة من ليف نيسمو موديل 2027 في السوق الياباني، لتضيف طابعًا رياضيًا إلى واحدة من أشهر سياراتها الكهربائية.

سعر ومواصفات بي إم دبليو X4 موديل 2026 في السعودية

تحظى عائلة X من بي إم دبليو بمكانة بارزة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ تضم مجموعة متنوعة من الطرازات التي تبدأ بالفئة X1 وصولًا إلى X7، مع اختلاف الأحجام ومستويات الأداء.