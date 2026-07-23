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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار نيسان باثفايندر 2026 في الإمارات

نيسان باثفايندر موديل 2026
نيسان باثفايندر موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باثفايندر موديل 2026، وتنتمي باثفايندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

نيسان باثفايندر موديل 2026

مواصفات نيسان باثفايندر موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، الجمع بين الأسود والذهبي ليمنحها حضور أكثر فخامة، وبها جنوط جديدة متعددة الأضلاع مقاس 20 بوصه، وبها شبك أمامي عريض مطعم بالكروم ومندمج مع مصابيح أمامية، وبها مصابيح LED نحيفة يتوسطها شريط أسود يحمل شعار نيسان، وتم إبراز اسم Pathfinder أسفل الباب الخلفي .

نيسان باثفايندر موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 بها، نظام للتحكم الصوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبها أزرار تقليدية خاصة بالمناخ والوظائف الرئيسية لتسهيل استخدامها أثناء القيادة دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الشاشة، وبها خامات ناعمة عالية الجودة في مختلف أنحاء المقصورة، لتعزيز الشعور بالفخامة والراحة.

محرك نيسان باثفايندر موديل 2026

نيسان باثفايندر موديل 2026

تحصل سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 248 حصان، وبها عزم دوران 376 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان باثفايندر موديل 2026

نيسان باثفايندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 158 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 170 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 188 ألف درهم إماراتي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 200 ألف درهم إماراتي .

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