أرخص 5 سيارات مستعملة على قد الإيد.. صور

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط التنوع الكبير الذي يشهده سوق المستعمل، حيث تتنوع الإصدارات المقدمة بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، والأسعار أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات مستعملة على قد الإيد، وقد تختلف هذه الأسعار وفقًا للموديل والحالة العامة.

سوزوكي ماروتي

سوزوكي ماروتي

تعتمد السيارة سوزوكي ماروتي على محرك سعة 800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 37 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و59نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة، ويتراوح سعر السيارة بين 110 و150 ألف جنيه.

هيونداي اكسيل

هيونداي اكسيل

اعتمدت السيارة هيونداي اكسيل على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 92 حصانا، و128 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال"، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 100 إلى 165 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

ظهرت السيارة بتصميم السيدان أو الهاتشباك في بعض الموديلات بين 1997 و1999، وتنتمي السيارة إلى الفئة الاقتصادية، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة 74 حصانًا، وناقل سرعات 5 غيار مانيوال، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وقدمت السيارة في سوق المستعمل بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه.

اوبل فيكترا

اوبل فيكترا

تستمد السيارة اوبل فيكترا موديل 1995 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي مكون من 5 نقلات يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، تتراوح أسعار السيارة بين 120 و170 ألف جنيه.

كيا برايد

كيا برايد

تعتمد السيارة كيا برايد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة 63 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة، و103 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات يدوي أو أوتوماتيك حسب الفئة، وتبدأ أسعار السيارة من 130 ألف جنيه.