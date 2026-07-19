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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق سوبارو WRX موديل 2026.. بتقنيات الدفع الكلي

سوبارو WRX موديل 2026
سوبارو WRX موديل 2026
صبري طلبه

أطلقت سوبارو اليابانية، إحدى الشركات المعروفة في صناعة السيارات، عددًا من طرازاتها الجديدة ضمن موديلات 2026، ومن بينها WRX التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية. 

وتحافظ السيارة على هويتها التي اشتهرت بها العلامة اليابانية، مع الاعتماد على نظام الدفع الكلي الذي يعد من أبرز التقنيات المرتبطة بسيارات سوبارو، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أبعاد سوبارو WRX موديل 2026

تعتمد سوبارو WRX موديل 2026 على تصميم يجمع بين الطابع الرياضي والأبعاد المناسبة لفئة السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4,670 مم، بينما يصل العرض إلى 1,825 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,465 مم.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,675 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 1,540 كجم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 414 لترًا.

سوبارو WRX موديل 2026

تجهيزات سوبارو WRX موديل 2026

حصلت المقصورة على مجموعة من التقنيات حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 11.6 بوصة تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم.

كما تضم السيارة عدد من تجهيزات السلامة والمساعدة، من بينها الوسائد الهوائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات للركن، وكاميرا للمساعدة أثناء الاصطفاف، بالإضافة إلى نظام رصد النقاط العمياء، وتقنية المساعدة في الحفاظ على المسار.

سوبارو WRX موديل 2026

محرك سوبارو WRX موديل 2026

تعتمد سوبارو WRX موديل 2026 على محرك بنزين تيربو سعة 2.4 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات، ويولد المحرك قوة تبلغ 275 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 350 نيوتن متر.

سوبارو WRX موديل 2026

تسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 11.3 كيلومترًا لكل لتر، كما تأتي WRX بخزان وقود سعته 63 لترًا، وتعكس أرقام الأداء الهوية الرياضية التي اشتهرت بها سوبارو WRX، إذ تصل السرعة القصوى إلى 215 كيلومترًا في الساعة، بينما تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.0 ثانية. 

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