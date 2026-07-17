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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوبارو كروس تريك 2027 تودع محركات البنزين.. وتقدم عالميًا بهذه الأسعار

سوبارو كروس تريك
سوبارو كروس تريك
صبري طلبه

كشفت سوبارو عن تحديثات طراز كروس تريك 2027 لتعزيز تواجدها عالميًا في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، حيث جاءت النسخة الجديدة بمجموعة من التعديلات التي تركز على رفع كفاءة الأداء وتعزيز مستوى التجهيزات، مع الحفاظ على الأسعار الأساسية دون تغييرات كبيرة. 

ويأتي أبرز تحول في هذا الطراز مع إعادة تقديم الفئة الرياضية عبر منظومة هجينة جديدة بدلًا من محرك البنزين التقليدي، في خطوة نحو توجه الشركة لزيادة الاعتماد على تقنيات الدفع الأكثر الحديثة، مع توفير أداء رياضي.

سوبارو كروس تريك 

تعتبر سوبارو كروس تريك واحدة من أهم السيارات في تشكيلة الشركة اليابانية، حيث نجحت السيارة في تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية والتصميم الرياضي الذي ينتمي إلى طرازات الـ SUV المدمجة.

سوبارو كروس تريك 

واختارت العلامة اليابانية مع طرح موديل 2027، الحفاظ على أسعار معظم الفئات بهدف تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا في سوق يشهد منافسة متزايدة، مع إدخال تغييرات تستهدف تحسين تجربة القيادة وإضافة مزيد من التقنيات.

محركات وأداء كروس تريك 2027

اعتمدت نسخة كروس تريك السابقة على محرك بنزين فقط، وبدلًا من ذلك، أصبحت الفئة الرياضية مرتبطة بمنظومة هجينة جديدة، حيث يقدم المحرك قوة تصل إلى 197 حصانًا، مقارنة بـ180 حصانًا في النسخة السابقة غير الهجينة.

تجهيزات سوبارو كروس تريك الجديدة

كما تضيف النسخة الهجينة عددًا من التجهيزات العملية، من بينها لوحة عدادات رقمية بالكامل، ومقعد سائق كهربائي قابل للتعديل في 10 اتجاهات، بالإضافة إلى غطاء قابل للسحب لصندوق الأمتعة وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، مع مقاعد القماشية المزودة بخياطة صفراء.

سوبارو كروس تريك 

أجرت سوبارو بعض التعديلات الإضافية على باقي فئات كروس تريك 2027، حيث أصبحت الفئة الأعلى Limited Hybrid مزودة بسقف بانورامي كهربائي كتجهيز قياسي، كما قدمت الشركة لونًا جديدًا يحمل اسم Sapphire Blue Pearl، وسيكون متوفرًا فقط للنسخ الهجينة. 

أسعار سوبارو كروس تريك 2027 عالميًا 

تبدأ أسعار سوبارو كروس تريك 2027 من 28,470 دولارًا للنسخة الأساسية، بينما يصل سعر نسخة Wilderness المخصصة للطرق الوعرة إلى 35,270 دولارًا. 

وتبلغ قيمة الفئة الأعلى Limited Hybrid نحو 37,470 دولارًا، في حين يبدأ سعر النسخة الرياضية Sport Hybrid من 35,470 دولارًا.

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