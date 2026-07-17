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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

7 نسخ فقط.. ريزفاني تستعد لاطلاق Dune 2027 الخارقة

ريزفاني Dune 2027
ريزفاني Dune 2027
صبري طلبه

تواصل ريزفاني ترسيخ حضورها في عالم السيارات عالية الأداء، والتي اشتهرت بتصميمها الجريء وتجهيزاتها الخاصة، حيث كانت البداية والتأسيس في الولايات المتحدة عام 2014.

واستطاعت خلال سنوات قليلة لفت الأنظار عبر سيارات مثل Beast الرياضية، ثم توسعت لاحقًا إلى فئة المركبات متعددة الاستخدامات مع طرازات Tank وVengeance.

وتستعد ريزفاني لأحدث خطوة في لسلسة الشركة، وهي الكشف عن سيارتها الجديدة Dune موديل 2027، على أن يتم تقديمها رسميًا خلال الأيام الأخيرة من يوليو 2026 الجاري.

ريزفاني Dune 2027

ريزفاني Dune 2027 بإنتاج محدود

تراهن ريزفاني على الحصرية في مشروعها الجديد، حيث كشفت أنها ستنتج Dune 2027 بعدد محدود للغاية لا يتجاوز 7 سيارات فقط، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر طرازات الشركة ندرة منذ انطلاقها. 

وبالتزامن مع اقتراب موعد الكشف الرسمي، نشرت الشركة مجموعة من الصور التشويقية التي قدمت لمحات محدودة عن السيارة، مع الحفاظ على معظم تفاصيلها بعيدًا عن الأنظار.

صور تشويقية تكشف ملامح Dune 

أظهرت الصور التشويقية السيارة في بيئة مظلمة مع تشغيل وحدات الإضاءة الأمامية والخلفية، وهو الأسلوب الذي سمح بإبراز الخطوط الأساسية للتصميم دون الكشف الكامل عن الهيكل.

ريزفاني Dune 2027

ورغم محدودية التفاصيل الظاهرة، فإن الصور تشير إلى اعتماد Dune على واجهة ذات ملامح حادة وخطوط انسيابية تعكس التوجه الرياضي الذي اعتادت عليه ريزفاني في سياراتها.

كما أوضحت أن الهيكل الخارجي سيصنع من ألياف الكربون، وهي مادة تستخدم على نطاق واسع في السيارات عالية الأداء بفضل وزنها المنخفض وصلابتها، بما يساهم في تحسين الأداء وتقليل الكتلة الإجمالية للسيارة.

ريزفاني Dune 2027

محرك V10 بقوة 800 حصان

ستقدم ريزفاني أن Dune 2027 بمحرك وسطي من نوع V10 مزود بشاحن فائق سوبرتشارجر، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 800 حصان، وتؤكد هذه المواصفات توجه ريزفاني نحو تقديم سيارة تستهدف الأداء المرتفع.

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