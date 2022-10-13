مبنية على كاديلاك اسكاليد.. ظهور مميز للسيارة العسكرية ريزفاني فينجنس| صور

تتميز شركة روزفاني بإنتاجها للسيارات العسكرية المدرعة والمخصصة لسير على الطرق العامة، ومؤخراً كشفت الشركة عن سيارة فينجنس Vengence الجديدة المبنية على سيارة كاديلاك اسكاليد.

ريزفاني فينجنس

تعتبر السيارة العسكرية ريزفاني فينجنس Rezvani Vengence سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بثلاثة صفوف تتسع لما يصل إلى ثمانية أشخاص، على الرغم من مظهرها الخارجي، تتميز المقصورة الفاخرة بشاشة OLED ضخمة ووفرة من الجلد.

ريزفاني فينجنس

تعتمد السيارة على محرك V8 سعة 6.2 لترًا، مشابهة تماماً للسيارة كاديلاك اسكاليد، مع تغيير مقدمة اسكاليد الأصلية بالكامل واستلمت شبك أمامي ضيق نسبياً محاط بمصابيح أمامية LED وشريط ضوئي LEDعلى السقف، وخطوط عضلية للهيكل الخارجي.

ستتأتى السيارة بجسم مصفح بالمعدن الثقيل والزجاج المضاد للرصاص في القائمة، وتتوفر السترات والخوذات، جنبًا إلى جنب مع الأقنعة الواقية من الغازات، والمسامير المغناطيسية للأبواب، وإطارات السيارات الفارغة، وصفارات الإنذار، والأضواء فائقة السطوع، ونظام الرؤية الليلية الحرارية.

ريزفاني فينجنس

تعتبر هذه العناصر والمزيد من الخيارات الإضافية جزء من الحزمة العسكرية الاختيارية، وسيقدم الإصدار القياسي منفينجنس نفس هيكل ألعاب الفيديو الضخم مثل الإصدار المدرع، وكان ريزفاني مطور ألعاب الفيديو صاحب الدعوة الموجهة لـ ميلين إيفانوف لتصميم Vengence.

ريزفاني فينجنس

وتعتمد سيارة ريزفاني فينجنس الجديدة على محرك 6.2 لتر 8 سلندر بقوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن متر، أو محرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو ديزل بقوة 277 حصان، وأخيراً محرك 6.2 لتر 8 سلندر سوبرتشارجر بقوة 690 حصان وعزم 911 نيوتن متر، جميع المحركات مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، وسيبدأ سعر السيارة من 249 ألف دولار.

ستبلغ أسعار التجهيزات البرية الإضافية للسيارة مثل الدروع والأجهزة نحو 600,000 دولا فوق اجمالي سعر السفينة.