أحدث تعديل لنسخة مرسيدس AMG E 53.. بالصور

تعد مرسيدس AMG E 53 واحدة من أبرز سيارات السيدان الفاخرة ذات الطابع الرياضي التي تقدمها العلامة الألمانية، إذ تجمع بين الأداء المرتفع والتقنيات الحديثة ومستوى التجهيزات الذي تشتهر به سيارات AMG.

واستطاعت السيارة أن تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها، بعد حصولها على حزمة تعديلات خارجية جديدة ركزت بالكامل على المظهر، لتمنحها شخصية مختلفة دون المساس بمنظومة الأداء التي تعتمد عليها النسخة الأصلية.

مرسيدس AMG E 53

تعديلات خارجية باللون الفضي

جاءت النسخة المعدلة نتيجة تعاون بين Inozetek USA وAL13 Wheels، حيث تم التركيز على إعادة تقديم التصميم الخارجي بلمسات أكثر حداثة، واعتمدت السيارة على طلاء فضي يغطي كامل الهيكل، وهو ما منحها مظهرًا موحدًا يعكس الطابع الرياضي الذي تتميز به هذه الفئة.

مرسيدس AMG E 53

ولم تقتصر التعديلات على تغيير لون الهيكل، بل شملت أيضًا بعض التفاصيل التي عززت من الحضور البصري للسيارة، لتظهر AMG E 53 بإطلالة مختلفة تحافظ على الخطوط الأساسية للتصميم الأصلي مع إضافة لمسات تمنحها مزيدًا من التميز.

مرسيدس AMG E 53

وحصلت السيارة تعديل يعد الأبرز من الناحية البصرية، حيث تم الاعتماد على عجلات كبيرة الحجم باللون الفضي، وجاء تصميمها بزوايا هندسية تعطي انطباعًا قريبًا من شكل الدرع، وهو ما أضفى لمسة رياضية واضحة على المظهر العام، كما احتفظت الواجهة الأمامية بهويتها الهجومية التي تعتمد على شبكة أمامية كبيرة تتوسط المقدمة، إلى جانب صادم أمامي مزود بفتحات تهوية ذات مظهر رياضي.

مرسيدس AMG E 53

مرسيدس AMG E والأداء الفني

تعتمد مرسيدس AMG E 53 على منظومة الحركة الأصلية التي تجمع بين محرك احتراق ومحرك كهربائي، وتعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات مستقيم بسعة 3.0 لتر، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي متطور ضمن نظام هجين.

مرسيدس AMG E 53

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 604 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن متر، كما تنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام الدفع الكلي الذكي 4Matic+، وتعتمد السيارة أيضًا على بطارية ليثيوم أيون بسعة 25.4 كيلوواط ساعة.