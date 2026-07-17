التليفزيون الإيراني: سماع دوي 3 انفجارات متتالية في تشابهار

أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، فيما لم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجارات أو حجم الخسائر.

وفي وقت سابق، أفاد التليفزيون الإيراني الرسمي بمقتل سبعة أشخاص على الأقل في غارات جوية أمريكية استهدفت جسوراً في جنوب إيران.

كما حذّر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، من أنه إذا لم تتخذ الولايات المتحدة وإيران إجراءات عاجلة لتحسين تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فعلى العالم أن يشعر بالقلق حيال أمن الطاقة.

وقال خلال فعالية في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن: "لا يزال أمن إمدادات النفط مُعرّضًا للخطر، يجب أن نشعر بالقلق، وأنا شخصيًا أشعر بالقلق إذا لم يتحسن الوضع في الأسابيع المقبلة".

وأشار بيرول إلى أن مخزونات الصين من النفط، وترشيد الاستهلاك، وسحب ما يصل إلى 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، قد ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار، لكنه حذّر من أن هذه الإجراءات "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

وأضاف أن الوكالة لديها نحو 80% من الاحتياطيات المتبقية التي يمكنها سحبها إذا تفاقم الوضع.

