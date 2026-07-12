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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027 | صور

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027
مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027
إبراهيم القادري
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أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027 ، وتنتمي AMG CLA 45 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027

محرك مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027 علي قوتها من ثلاثة محركات كهربائية بتقنية المحركات المحورية Axial Flux، وهي التقنية نفسها المستخدمة في AMG GT أربعة أبواب الكهربائية، ويتكون النظام من محرك أمامي ومحركين في الخلف، لتصل القوة القصوى إلى 680 حصان، وبها عزم دوران 1759 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027

وتعمل سيارة مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027 أيضا ، بنظام الدفع الرباعي المتغير 4Matic، لكن جميع مكونات منظومة الدفع أصبحت جديدة بالكامل، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/سعه خلال 3 ثواني فقط، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027

وتعتمد مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027 على بطارية ليثيوم أيون بسعة استخدام فعلية تبلغ 94 كيلوواط/ساعة وتستطيع السيدان قطع أكثر من 670 كم/ساعة وفق دورة WLTP، وتدعم CLA 45 الجديدة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 330 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط.

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027 بأصوات إلكترونية تحاكي عمل محرك احتراق داخلي رباعي الأسطوانات، بدلاً من محاكاة صوت محرك V8 كما في AMG GT 4-Door الكهربائية.

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027

ولتعزيز الإحساس بالقيادة التقليدية، تولد المقاعد اهتزازات تحاكي عمل المحرك، بينما تعرض لوحة العدادات مؤشراً لدورات المحرك ومؤشر تبديل السرعات كما لو كانت السيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي.

مواصفات مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات مرسيدس الرقمية مع تصميم رياضي يختلف عن CLA العادية، وتضم السيارة مقعدين منفصلين في الخلف بدلاً من المقعد التقليدي لثلاثة ركاب.

مرسيدس AMG CLA 45 موديل 2027 السيارات السيدان محرك مرسيدس AMG CLA 45 مواصفات مرسيدس AMG CLA 45 AMG CLA 45 موديل 2027 مرسيدس AMG CLA 45 مرسيدس AMG 4Matic

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