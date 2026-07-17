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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر اقتصادي.. ريلمي تطلق Realme C100x ببطارية 8000 م.أمبير

Realme C100x
Realme C100x
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ريلمي، عن توسيع سلسلة هواتفها الاقتصادية C في السوق الهندية، وذلك بإطلاق هاتف Realme C100x الجديد، الذي يركز على تقديم بطارية كبيرة ومتانة عالية إلى جانب مواصفات مناسبة ضمن الفئة الاقتصادية.

مواصفات هاتف Realme C100x

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف Realme C100x بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصة بدقة +HD، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل استجابة للمس يصل إلى 240 هرتز، فيما تصل درجة السطوع القصوى إلى 900 شمعة. 

كما تتمتع الشاشة بطبقة حماية من نوع Panda MN228، وتدعم ميزة Rain Touch Mode التي تحافظ على استجابة اللمس حتى مع البلل أو وجود زيوت على الأصابع.

هاتف Realme C100x

ويتم تشغيل هاتف Realme C100x، بواسطة معالج Unisoc T7250 ثماني النواة، إلى جانب معالج الرسوميات Mali-G57، مع 4 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4X و64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع eMMC 5.1، كما يدعم توسيع الذاكرة العشوائية افتراضيا، وإضافة بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت عبر منفذ مخصص.

يعمل الهاتف بواجهة ريلمي realme UI 7.0 المبنية على نظام Android 16، والتي تتضمن مجموعة من الميزات الذكية، من بينها AI Outdoor Mode لتحسين سطوع الشاشة ومستوى الصوت أثناء الاستخدام في الأماكن المفتوحة، وميزة AI Netpilot لتعزيز استقرار الشبكة في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

كما يوفر الهاتف تكاملا مباشرا مع مساعد جوجل الذكي Gemini وميزة Circle to Search، والتي يمكن الوصول إليها عبر الضغط المطول على زر التشغيل.

هاتف Realme C100x

يمتاز هاتف Realme C100x، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويدعم تطبيق الكاميرا أوضاع تصوير متنوعة مثل Portrait وNight وPanorama، بالإضافة إلى تصوير الفيديو المزدوج Dual-view Video، وأدوات تحرير مدمجة مثل إزالة العناصر من الصور وميزة Smart Image Matting.

يتميز الهاتف ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع 45 وات من نوع SuperVOOC، إلى جانب الشحن السلكي العكسي بقدرة 6 وات، وتؤكد ريلمي أن البطارية قادرة على الاحتفاظ بأكثر من 80% من سعتها الأصلية حتى بعد سبع سنوات من الاستخدام المنتظم.

كما يعتمد الهاتف على هيكل ArmorShell المعزز، مع شهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات والمتانة، إضافة إلى تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ويضم الجهاز أيضا مستشعر بصمة جانبي، ومنفذ سماعات 3.5 مم، وإضاءة Pulse Light LED في الجهة الخلفية يمكن تخصيصها للتنبيهات وحالة الشحن.

Realme C100x 

سعر Realme C100x

يتوافر هاتف Realme C100x، للبيع في الهند بسعر 151 دولار (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري)، للإصدار الوحيد الذي يضم 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 جيجابايت من التخزين الداخلي.

Realme C100x ريلمي مواصفات Realme C100x Realme C100x سعر

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