تقنيات الدفع الكلي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوبارو فورستر 2026

تعد سوبارو اليابانية من أبرز منتجي سيارات الدفع الكلي حول العالم، حيث تعزز هذه التقنية سياراتها بقوة، إلى جانب تنوع الموديلات والأجيال، ومن بين الإصدارات المقدمة هي النسخة فورستر 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

محرك سوبارو فورستر 2026

تعتمد سوبارو فورستر 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع نظام دفع كلي AWD، وتسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 14.9 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 63 لترًا.

سوبارو فورستر 2026

وتولد السيارة قوة تصل إلى 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 196 نيوتن متر، كما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 10.3 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 193 كم/س.

أبعاد سوبارو فورستر 2026

تعتمد السيارة سوبارو فورستر 2026 على أبعاد بنسبة طول بلغت 4640 مم، مع عرض يصل إلى 1815 مم وارتفاع يبلغ 1730 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2670 مم.

وتوفر فورستر خلوصًا أرضيًا يصل إلى 220 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1552 كجم، كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 1775 لترًا، بالإضافة إلى جنوط 18 بوصة، ومصابيح LED.

سوبارو فورستر 2026

تجهيزات سوبارو فورستر 2026

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة وتشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر السيارة بأنظمة إضافية مثل التحذير من حركة المرور الخلفية، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

سوبارو فورستر 2026

وتدعم فورستر أيضًا نظام تثبيت سرعة متكيف يعمل مع التوقف والانطلاق، إضافة إلى مساعد نزول المنحدرات، فضلًا عن تزويدها بعدد من الوسائد الهوائية لحماية الركاب من الصدمات.

تأتي المقصورة الداخلية بتجهيزات تتضمن شاشة معلومات وترفيه بقياس 6.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

سوبارو فورستر 2026

وتحتوي سوبارو فورستر 2026 على فتحة سقف ومقاعد كهربائية، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، وتضم المقصورة أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم مجموعة من أوامر التحكم الصوتي.