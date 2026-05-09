قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: كارلوس كارفهال خارج حسابات النادي الأهلي
أخبار السيارات| بـ 125 ألف جنيه سيارة مستعملة بتصميم الهاتشباك..5 عربيات رياضية 2026 الأولى بأرخص سعر.. ماذا تقدم رولز رويس جوست؟
رئيس البنك الأهلي يحذر المواطنين من تزايد حالات الاحتيال المصرفي
الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يفشل في تمرير مشروع تعديل الدستور
مخطط ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لحل أزمة الرواتب الكبيرة في الأهلي
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي
دعاء يوم السبت.. بـ4 كلمات تجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة
آخر تحديث لـ سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم السبت 9-5-2026
رانيا فريد شوقي: اسم والدي هو الورث الحقيقي وسبب حب الناس ليا
تصل لـ 40 مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع والظواهر الجوية
تقنيات الدفع الكلي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوبارو فورستر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقنيات الدفع الكلي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوبارو فورستر 2026

سوبارو فورستر 2026
سوبارو فورستر 2026
صبري طلبه

تعد سوبارو اليابانية من أبرز منتجي سيارات الدفع الكلي حول العالم، حيث تعزز هذه التقنية سياراتها بقوة، إلى جانب تنوع الموديلات والأجيال، ومن بين الإصدارات المقدمة هي النسخة فورستر 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

محرك سوبارو فورستر 2026

تعتمد سوبارو فورستر 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع نظام دفع كلي AWD، وتسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 14.9 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 63 لترًا.

سوبارو فورستر 2026

وتولد السيارة قوة تصل إلى 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 196 نيوتن متر، كما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 10.3 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 193 كم/س.

أبعاد سوبارو فورستر 2026

تعتمد السيارة سوبارو فورستر 2026 على أبعاد بنسبة طول بلغت 4640 مم، مع عرض يصل إلى 1815 مم وارتفاع يبلغ 1730 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2670 مم.

وتوفر فورستر خلوصًا أرضيًا يصل إلى 220 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1552 كجم، كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 1775 لترًا، بالإضافة إلى جنوط 18 بوصة، ومصابيح LED.

سوبارو فورستر 2026

تجهيزات سوبارو فورستر 2026

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة وتشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر السيارة بأنظمة إضافية مثل التحذير من حركة المرور الخلفية، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

سوبارو فورستر 2026

وتدعم فورستر أيضًا نظام تثبيت سرعة متكيف يعمل مع التوقف والانطلاق، إضافة إلى مساعد نزول المنحدرات، فضلًا عن تزويدها بعدد من الوسائد الهوائية لحماية الركاب من الصدمات.

تأتي المقصورة الداخلية بتجهيزات تتضمن شاشة معلومات وترفيه بقياس 6.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

سوبارو فورستر 2026

وتحتوي سوبارو فورستر 2026 على فتحة سقف ومقاعد كهربائية، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، وتضم المقصورة أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم مجموعة من أوامر التحكم الصوتي.

سوبارو فورستر سوبارو فورستر سوبارو فورستر 2026 مواصفات سوبارو فورستر 2026 سيارة سوبارو فورستر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

توروب

مفاجأة بشأن إنهاء عقد توروب مدرب الفريق الأهلي

ترشيحاتنا

صحه دمياط

صحح مفاهيمك.. ندوة عن الصحة الانجابية بجامع البحر في دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط يشارك في الملتقى المصري للمرأة للبحث والابتكار البحري

أوقاف دمياط

بمشاركه أوقاف دمياط.. انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم

بالصور

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

ينتقل عبر الفئران.. 5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

صحة القولون.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا قبل النوم؟

زبادي
زبادي
زبادي

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد